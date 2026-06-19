Abren investigación contra gobernador Carlos Amaya por presunta participación en política

El gobernador de Cundinamarca, Carlos Amaya, fungió como presidente de la Federación Nacional de Departamentos hasta este miércoles. Foto: Fededepartamentos

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La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación formal en contra del gobernador de Boyacá Carlos Amaya por presunta participación indebida en política. El ente de control evalúa si el político incurrió en la falta en el marco de las elecciones presidenciales.

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