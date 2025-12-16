Procuraduría abre investigación por fiesta de la Cancillería con Carlos Ramón González

Procuraduría abrió investigación contra funcionarios de Cancillería por fiesta en la que estuvo Carlos Ramón González. Foto: Archivo Particular

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La Procuraduría abrirá una investigación en contra de varios funcionarios de la Cancillería por la participación de Carlos Ramón González, alfil del gobierno Petro, en una fiesta vallenata en la embajada de Nicaragua, país donde se encuentra prófugo de la justicia.

Según detalló el procurador general, Gregorio Eljach, la embajada colombiana en ese país es territorio nacional, por lo que los funcionarios debieron alertar a Interpol para capturarlo. “Las embajadas son prolongación del territorio nacional y hay soberanía, se pudo haber cometido una conducta disciplinable por parte de servidores públicos en ejercicio, es decir, Cancillería y Embajada”, dijo el procurador.

En contexto: Carlos Ramón González, prófugo de la justicia colombiana, reapareció en fiesta en Nicaragua

En efecto, el Ministerio Público abrió una investigación para determinar los detalles de la fiesta vallenata y la participación de González. “Buscamos quiénes estaban allí, quién invitó, quién dio la orden, quién organizó la festividad. Están en territorio colombiano, allí tenemos soberanía, allí se extiende el ejercicio de la función disciplinaria y son los servidores los que tienen que responder por la presencia de Carlos Ramón González”, agregó.

Frente a esta diligencia, la Procuraduría ya pidió las primeras informaciones a la Cancillería para determinar los detalles y emitir suspensiones provisionales si se presentan las causales.

De acuerdo con el video de publicado por W Radio, la fiesta a al que asistió el prófugo González se llevó a cabo el pasado jueves 11 de diciembre. Según el medio, la parranda vallenata se llevó a cabo en el Salón Cristales, del Teatro Nacional de Nicaragua y contó con el apoyo de la Cancillería colombiana, que, dentro de otras cosas, contrató a los músicos que tocaron esa noche.

Al evento, según la publicación, asistieron más de 200 personas, incluido Carlos Ramón González, quien permanece prófugo de la justicia colombiana desde julio pasado. A pesar de estar siendo pedido con circular roja de la Interpol, el país centroamericano le concedió el asilo político a mediados de agosto de este año. El Ministerio de Relaciones Exteriores le ha pedido a las autoridades de ese país reconsiderar el beneficio otorgado.

González se desempeñó como jefe de la Dirección Administrativa de la Presidencia (Dapre) y como director de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) durante el gobierno Petro. La Fiscalía ya lo llamó a juicio por los delitos de cohecho por dar u ofrecer, peculado por apropiación en favor de terceros y lavado de activos.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.