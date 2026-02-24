Medicina Legal confirma que restos sí corresponden al cuerpo del cura Camilo Torres

El proceso para confirmar los restos comenzó formalmente en enero de 2026, cuando Medicina Legal sostuvo conversaciones con la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD).

El Instituto Nacional de Medicina Legal confirmó que las muestras óseas entregadas recientemente a la entidad corresponden al cuerpo del sacerdote Camilo Torres. En conversación con Caracol Radio, el director de la entidad, Emilio Cortés Martínez, reveló que los análisis científicos practicados a los restos permiten concluir su identidad con un alto grado de certeza.

“El equipo científico técnico del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses llevó a cabo las pruebas sobre las muestras óseas que fueron entregadas al instituto y tenemos que hay una posibilidad de 844 millones de veces de que las muestras que llegaron sean del cuerpo de Camilo Torres Restrepo”, aseguró.

El proceso comenzó formalmente en enero de 2026, cuando Medicina Legal sostuvo conversaciones con la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), entidad que entregó un primer informe con indicios sobre la posible correspondencia de los restos.

“En estos días, desde enero hasta el día de hoy, se vino haciendo un análisis forense a las muestras que teníamos del padre de Camilo Torres y de la abuela de Camilo Torres. Con los resultados nos dimos cuenta de que era en un 99 % posible que las muestras fueran del padre Camilo Torres”, sostuvo.

El director Cortés Martínez también cuestionó que los restos hubieran sido entregados previamente al padre jesuita Javier Giraldo sin que existiera confirmación científica plena. A su juicio, fue “riesgoso” hacerlo sin contar con el dictamen definitivo.

Giraldo había adelantado durante años la búsqueda del sacerdote, y fue la Unidad de Búsqueda la que anunció recientemente hallazgos preliminares que apuntaban a la coincidencia genética entre los restos y el perfil del médico Calixto Torres Umaña, padre de Camilo Torres.

Las primeras pistas sobre la posible ubicación de los restos fueron mencionadas públicamente por el general Álvaro Valencia Tovar, lo que llevó a los expertos a rastrear información en el pabellón militar del cementerio de Campo Hermoso, en Bucaramanga, donde finalmente se inició la búsqueda que condujo a los restos.

