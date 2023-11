Procuraduría cita a ministro de Salud a mesa técnica por caso Sanitas y Cruz Verde

La Procuradora general Margarita Cabello citó al ministro Guillermo Alfonso Jaramillo para que busquen soluciones y salidas a una posible escasez de medicamentos. De esto hablarán. Foto: Mauricio Alvarado / El... - Mauricio Alvarado

El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, fue citado por la Procuraduría a una mesa técnica el próximo 9 de noviembre, para atender el llamado caso Sanitas y Cruz Verde. De acuerdo con el Ministerio Público, es primordial que la cartera de la Salud se manifieste y busque salidas y alternativas para evitar una posible escasez de medicamentos.

El pasado 1 de noviembre, la Procuraduría realizó una mesa técnica con la Empresa Prestadora de Salud (EPS) Sanitas, en la que, junto con el gestor farmacéutico, expusieron los aspectos técnicos, jurídicos y financieros que los motivaron a tomar la decisión de suspender la entrega de medicamentos, “no incluidos en el Plan de Beneficios en Salud (No PBS) a los afiliados de la EPS Sanitas a partir del 15 de noviembre de 2023″.

Para el Ministerio Público, lo anunciado por Sanitas genera un “grave riesgo que esta situación implica para los pacientes, principalmente para aquellos que padecen enfermedades huérfanas y de alto costo”.

El caso inició el pasado 31 de octubre cuando Droguerías Cruz Verde informó que desde mediados de noviembre no suministrarán medicamentos a los usuarios de EPS Sanitas que no están en el Plan de Beneficios en Salud (No PBS) de carácter ambulatorio, debido a una deuda que no ha sido saldada.

“Tras más de tres años de negociaciones y de diversas solicitudes planteadas a la EPS Sanitas para generar un pago de la cartera adeudada, a la fecha, no ha sido posible su saneamiento”, dijo Cruz Verde en el comunicado.

