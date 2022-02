Procuraduría coincide con Fiscalía en preclusión del proceso contra Álvaro Uribe

Alvaro Uribe Vélez Foto: Óscar Pérez

El procurador Jorge Sanjuán Gálvez, representante del Ministerio Público, por ahora avala los argumentos del fiscal Gabriel Jaimes, quien desde el año pasado anunció que, en su concepto, no hay futuro en el presente proceso penal contra el expresidente Álvaro Uribe. Sanjuán se concluyó su posición con respecto al “Hecho 1″ descrito por la Fiscalía, relacionada con la presunta manipulación del testigo Juan Guillermo Monsalve a través del abogado Diego Cadena.

De acuerdo con la Procuraduría, la Fiscalía necesita elementos de prueba suficientes para entrar en un eventual juicio contra Uribe Vélez, quien oficialmente está imputado por fraude procesal y soborno en actuación penal. La Corte Suprema de Justicia, antes de que el exmandatario renunciara al Senado, tenía la hipótesis de que habría intentado condicionar a testigos, para resultar favorecido en investigaciones por la creación del Bloque Metro de las Autodefensas.

Monsalve ha sostenido que Uribe habría sido crucial para la creación de ese bloque, pues el testigo es hijo de un antiguo mayordomo de la Hacienda Guacharacas, propiedad de la familia Uribe Vélez hasta 1996. Allí, ha dicho Monsalve, supuestamente se gestaron reuniones que dieron vida a ese clan de las autodefensas. No obstante, la Procuraduría señaló que no hay elementos de prueba que vinculen a Monsalve con los paramilitares, por lo tanto sus acusaciones no tendrían veracidad. De hecho, el testigo está sentenciado como miembro de la banda criminal de Los Rastrojos.

En definitiva, la Procuraduría considera a Monsalve como un testigo no fiable, teniendo en cuenta que luego de su sentencia, a 40 años de prisión por secuestro extorsivo, ha intentado filtrar la información contra Uribe, con el objetivo de obtener beneficios judiciales. Por tanto, en cuanto al “Hecho 1″, la Fiscalía tendría razón en desestimar la investigación contra Uribe. Por el contrario, la Fiscalía tiene en juicio al abogado Diego Cadena por los acercamientos al testigo Monsalve.

El 22 de febrero de 2018, Cadena buscó a Monsalve en la cárcel La Picota (Bogotá) y, según la misma Fiscalía, le habría ofrecido servicios jurídicos para negociar su inclusión en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), a cambio de retractarse de sus acusaciones contra el exmandatario a través de una carta. Cadena lo habría presionado para que dijera que el senador Iván Cepeda, víctima en el proceso, era quien lo había buscado y le había ofrecido beneficios. Lo mismo sostuvo Cadena en las tres audiencias expuestas por Jaimes.

