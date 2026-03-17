Procuraduría estableció que el niño Kevin Acosta falleció por negligencia de la Nueva EPS

La Procuraduría aseveró que el menor de edad, Kevinn Arley Acosta, estuvo prácticamente dos meses sin recibir el medicamento vital. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

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Este 17 de marzo, la Procuraduría General de la Nación señaló que una investigación realizada por la entidad estableció que el menor Kevinn Arley Acosta Picó, quien sufría de hemofilia, enfermedad que provoca hemorragias excesivas o espontáneas, falleció el pasado 13 de febrero “por negligencia de la Nueva EPS, pues esta no garantizó la entrega oportuna del medicamento”.

El informe del Ministerio Público sobre las circunstancias del fallecimiento del menor de siete años determinó que la falta de suministro del medicamento conocido como EMICIZUMAB “puso al menor en una situación clínica crítica”. Asimismo, aseveró que Acosta Picó estuvo prácticamente dos meses sin recibir el medicamento.

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La Procuraduría estbleció que Medicarte, la IPS que atendia al menor de edad, había suspendido la entrega del medicamento a sus pacientes por falta de pago de la Nueva EPS: “La IPS Integral, que debía recibir los pacientes de Medicarte, no pudo asumir ese compromiso, porque la Nueva Eps tampoco le giraba recursos”.

El ente de control también señaló que otros 2.000 pacientes adscritos, primero a Medicarte y luego a Integral, podrían estar en riesgo al no tener asegurada su atención médica. Por ello, la Procuraduría estableció que la Fiscalía General de la Nación recibirá una copia del informe, con el fin de investigar a las personas que hayan tenido responsabilidad en la muerte de Acosta Picó.

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Además, aseguraron que el Ministerio Público abrirá una investigación disciplinaria contra Óscar Galvis, interventor de la Nueva EPS. La muerte del menor, ocurrida el 13 de febrero, se produjo luego de que, tras caerse de una bicicleta, fuera trasladado desde el Hospital Departamental San Antonio de Pitalito al Hospital La Misericordia, donde falleció en cuidados intensivos.

Su madre, Katherine Picó, aseguró que existieron retrasos en la autorización del traslado por parte de Nueva EPS, así como la falta de entrega por parte de esta entidad del medicamento vital para tratar su enfermedad. A pesar de que se le debía administrar cada 28 días, Kevin no lo recibía desde el 12 de diciembre.

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