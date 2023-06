Procuraduría designa agente para seguir expediente por muerte de coronel Dávila

Teniente coronel Óscar Dávila, quien se encargaba de la seguridad del presidente Gustavo Petro. Foto: Policía

La Procuraduría se suma a la investigación por la muerte del teniente coronel Óscar Dávila, quien al parecer se suicidó el viernes pasado y quien trabajaba en seguridad de la Presidencia de la República. El Ministerio Público designó un agente especial, quien hará seguimiento al caso de un oficial de inteligencia, quien era de interés de la Fiscalía.

El teniente coronel Dávila Iba a ser citado para declarar sobre el escándalo de las “chuzadas” contra la niñera Marbelys Meza, quien trabajaba en la casa del exjefe de Gabinete del Gobierno Petro, Laura Sarabia. Él mismo le solicitó al fiscal general Francisco Barbosa ser escuchado.

La Procuradora delegada en Asuntos Penales, María Eugenia Cárdenas, designó al procurador 360 Judicial penal, para que asuma la representación del Ministerio Público en el caso. Dentro de los próximos cinco días, el agente especial deberá entregar un informe pormenorizado sobre el estado de la investigación.

Asimismo, deberá entregar reportes bimensuales sobre las diligencias y gestiones adelantadas, durante el acompañamiento a la investigación por la muerte de Dávila. La calidad de agente especial le permitirá, por ejemplo, ser parte de las audiencias judiciales que se desarrollen.

Por ahora, más allá del sentido pésame publicado por el director de la Policía, el general William Salamanca, la única información oficial sobre el caso la ha entregado el presidente Gustavo Petro. En un tweet, señaló que definitivamente sería un suicidio.

Y hasta entregó detalles tales como que su escolta salió del vehículo a comprar una botella de agua, que este último había dejado su pistola y que con ella misma se disparó en la sien, cerca de su casa, en la localidad de Teusaquillo.

“El coronel Dávila deja dos niños menores de edad. A su familia mis más sentidas condolencias. Su labor en Presidencia era asegurar los sitios donde yo tendría que ir en cumplimiento de mis agendas. A eso se dedicaba el personal del piso 13 de la DIAN en donde no había ningún tipo de aparatos de interceptación”, señaló el presidente Petro.

No obstante, el abogado Miguel Ángel del Río entregó una opinión pública una versión que comprometería a miembros de la Fiscalía. Aunque no ha entregado pruebas, el jurista explicó que en ese piso 13 de la DIAN, el teniente coronel Dávila habría sido amenazado por miembros del ente investigador. “Le advirtieron que no se detenían ‘hasta que corriera sangre’”, señaló en su cuenta de Twitter.

Según la línea de tiempo que maneja Del Río, la inspección al piso 13 de la DIAN fue el pasado 6 de junio, cuando días previos Dávila había radicado una solicitud en la Fiscalía General para ser escuchado con respecto al escándalo de la niñera Meza. En el documento, le informó al fiscal Francisco Barbosa su “absoluta disponibilidad para presentarme ante el despacho del ente investigador que se me indique, a fin de rendir entrevista con ocasión de los hechos de público conocimiento”.

