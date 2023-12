Procuraduría designó agencia para caso de 35 migrantes desaparecidos en San Andrés

Según la Procuraduría, entre 2022 y 2023 se han registrado cinco naufragios que han afectado a más de 100 migrantes. / Getty Images

Cuarenta y tres días llevan desaparecidos 35 migrantes que abordaron una lancha hacia Nicaragua, como una escala más de su travesía para llegar a Estados Unidos. Desde ese momento, las autoridades tienen registros de la desaparición, pero pocas pistas de su paradero y, solo hasta ahora, la Procuraduría designó una agencia especial para intervenir en el caso.

La decisión del Ministerio Público se conoce, luego de que funcionarios de la entidad se reunieran con el Comité de Familiares y Amigos de Los Migrantes Venezolanos Desaparecidos en Colombia, conformado por parientes de los desaparecidos, dentro de los que hay 17 menores de edad y dos mujeres embarazadas. Desde que perdieron contacto con ellos, sus familias han denunciado, incluso, que podrían haber caído en una red de trata de personas.

Además de designar la agencia especial, la Procuraduría pidió “formular requerimientos a las diferentes autoridades nacionales y territoriales (Fiscalía, Policía, Migración Colombia y Cancillería) que han recibido las denuncias por desaparición, para conocer el estado de las averiguaciones”, se lee en un comunicado de prensa del Ministerio Público. Además de los 35 migrantes, los tres lancheros también están desaparecidos.

“Vamos a apoyar a estas familias en todo. Una situación así no puede pasar inadvertida en un país democrático como el nuestro. Debemos activar a todas las autoridades colombianas para que estos ciudadanos regresen con sus familias lo más pronto posible”, señaló la procuradora Margarita Cabello, tras la reunión con el Comité de Familiares y Amigos de Los Migrantes Venezolanos Desaparecidos en Colombia.

¿Qué se sabe del caso?

Desde el pasado 21 de octubre, las familiares de los desaparecidos empezaron a denunciar y a recaudar información para tener alguna noticia. Todos coincidieron en que los migrantes estaban en San Andrés como una escala en su viaje hasta Estados Unidos, que incluía una parada en Nicaragua y otros países de Centro América. Varios de los conocidos explicaron que a los viajeros les comentaron que esa ruta era mucho más segura que la del Darién.

“La última llamada que recibí de ella fue el día 21. El que se comunicaba conmigo era mi yerno y yo le decía qué pasa con mi hija, por qué no me habla y me decía: porque está un poquito asustada, está como traumada. Ella no andaba bien”, relató Libia Pierusini, familiar de uno de los migrantes desaparecidos a Noticias RCN. Otro de los miembros del Comité explicó que estaban nerviosos porque algo no andaba bien con las personas encargadas del viaje.

Una de las comunicaciones que prendió las alarmas fue un mensaje que escribió uno de los menores de edad a un familiar: “El niño de 13 años le escribió a mi hermano y le dijo que ella había apagado el teléfono porque a ella la estaban amenazando”. Libia Pierusini agregó: “Estamos seguros de que nuestros familiares están con vida y pueden encontrarse en cualquiera de las islas de la costa colombiana u otros países como Nicaragua o Costa Rica”.

Junto con la designación de la agencia especial, la Procuraduría señaló que en los próximos días viajará a San Andrés el procurador delegado para los derechos Humanos, Javier Sarmiento, para verificar el estado de las investigaciones. Según las cuentas de la entidad, por ya van otros cuatro naufragios ocurridos entre 2022 y 2023, que dejaron un saldo más de 100 migrantes de diferentes nacionalidades desaparecidos.

