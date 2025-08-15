Procuraduría dice que errores en reforma pensional de Petro ya fueron subsanados

Presidente de la República, durante la concentración en la Plaza de Bolívar para defender la reforma pensional. Foto: Óscar Pérez

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La reforma pensional del gobierno de Gustavo Petro sigue siendo de los temas más caldeados para la Corte Constitucional, que estudia una demanda de Paloma Valencia que pide tumbar la iniciativa. Ahora, que el Congreso tuvo que volver a debatir y votar el proyecto después de que se lo devolvieran por vicios de trámite, el procurador general, Gregorio Eljach, pidió al alto tribunal que defina el expediente y deje la reforma con vida.

Le recomendamos: Corte Constitucional frena reforma pensional de Petro y la devuelve al Congreso

En un documento de 14 páginas, el Ministerio Público emitió un nuevo concepto que envió al magistrado Jorge Enrique Ibáñez, presidente de la Corte y ponente del expediente, señalando que la iniciativa ya debe tener luz verde por parte del alto tribunal. Según dijo el jefe del Ministerio Público, a pesar de que el alto tribunal todavía no hubiera notificado el auto con el que ordenaron la práctica de pruebas y la repetición del debate y la votación, la decisión estaba vigente desde que se conoció a través de medios de comunicación el pasado 17 de junio.

Asimismo, el procurador Eljach aseguró en su concepto que el decreto con el que se convocó a sesiones extraordinarias para que la Cámara de Representantes debatiera y votara la reforma pensional era válido. En este punto, el ente de control resaltó nuevamente que no era necesario esperar a que el auto que notificaba las decisiones llegara a la cámara baja, sino que la decisión de la Corte empezaba su vigencia desde que fue tomada y que, por eso, era irrelevante el medio a través del cual se conoció.

Podría interesarle: El caso del “niño de la caverna” por el que el ICBF tendrá que cambiar sus reglas

El documento de la Procuraduría enfatizó que la decisión de la Corte fue clara “en señalar que el término de 30 días para que la Plenaria de la Cámara de Representantes acatara la orden segunda del Auto 841 de 2025 empezaría a correr ‘cuando el Congreso de la República se encuentre en sesiones ordinarias, a menos que sea convocado para ello en sesiones extraordinarias’”. Por eso, el Ministerio Público manifestó que “es claro que el trámite para subsanar el vicio de la Ley 2381 de 2024 podía hacerse en el marco de Sesiones Extraordinarias”.

De la misma manera, la Procuraduría dijo que “resulta claro que el objetivo de la sesión del 27 de junio era dar cumplimiento inmediato a la orden proferida por la Corte Constitucional”. Asimismo, agregó que “la Mesa Directiva de la Cámara de Representantes actúo de manera célere para subsanar el vicio advertido por el juez constitucional”, por lo cual “el Ministerio Público valora positivamente la pronta actuación, en pro de la certeza, la seguridad jurídica y los derechos económicos y sociales de todas y todos los colombianos”.

Conozca más: Freno a billonario proyecto aéreo que sería más grande que El Dorado por no hacer consulta previa

Por otra parte, Eljach se refirió al desarrollo de las sesiones extraordinarias y el quorum que hubo para aprobar la iniciativa en la Cámara de Representantes por segunda vez. El procurador mencionó que aunque se convocó para que en la sesión del 27 de junio se diera cumplimiento a la orden de la Corte, no había la cantidad suficiente de congresistas, por lo que se convocó nuevamente para la mañana del día siguiente, el 28 de junio. “Se abrió el registro a las 10:00am, hora para la cual habían sido citados los Representantes a la Cámara, y se inició la sesión a las 11:57am, cuando se acreditó que había quorum”.

En su documento, Eljach resaltó que “la decisión de la Cámara en esta ocasión fue la de no reabrir el debate, con 100 votos. Así mismo, se discutió sobre si debía votarse o no el título y la pregunta sobre si se deseaba que el texto se convirtiera en ley. Finalmente se sometió a votación, siendo aprobada con 97 votos. Agotada esta votación, se continuó con el orden del día y al haberse agotado, se levantó la sesión a las 8:15pm”. Por esas razones, el procurador estimó “que no hay reparos sobre la constitucionalidad del trámite que se surtió el día 28 de junio que condujo a la adopción del texto del Senado en el segundo debate de la Cámara de Representantes y la forma en la que se adelantó dicho proceso. En consecuencia, estimo que en términos procedimentales, se subsanó correctamente el vicio de procedimiento advertido por la Corte en el Auto 841 de 2025″.

A los ojos del Ministerio Público, “el Congreso de la República actuó conforme a los parámetros constitucionales y legales al subsanar el vicio de trámite advertido por la Corte Constitucional” y que “la convocatoria a sesiones extraordinarias, la citación, el desarrollo de las sesiones del 27 y 28 de junio, así como la votación de la proposición sustitutiva, se realizaron respetando los principios de publicidad, participación democrática y legalidad”.

Para la Procuraduría, es conveniente “que la Corte Constitucional proceda en este caso también con la mira puesta en la protección de la seguridad jurídica, así sea en la forma de confianza legítima, reconociendo que el cumplimiento de sus órdenes se dio en el marco de lo exigido por el ordenamiento jurídico”. Según Eljach, “es importante que la Corte tenga presente que la reforma pensional ha sembrado la esperanza de millones de colombianos que enfrentan condiciones de precariedad laboral y escasos medios económicos, de recibir algún auxilio en su vejez, asunto que el régimen pensional vigente no contempla adecuadamente”.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.