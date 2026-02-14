Procuraduría formula cargos a coronel de la Policía por presunto acoso sexual a una auxiliar

Según la Procuraduría, el oficial se habría aprovechado de su posición de poder y jerarquía para acosar a la auxiliar que hacía parte de su unidad. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Por un caso de presunto acoso sexual, la Procuraduría formuló pliego de cargos disciplinarios contra un oficial de la Policía señalado de estar implicado en posibles hechos de acoso sexual en contra de una auxiliar en la Base Antinarcóticos de San José del Guaviare (Guaviare). Se trata del coronel Sergio Arturo Rodríguez Jiménez, excomandante de esa unidad policial.

Según la información entregada por el Ministerio Público, el 2 de mayo de 2024 el coronel Rodríguez Jiménez “presuntamente valiéndose de su grado, autoridad y posición jerárquica”, habría acosado sexualmente de forma física y verbal a una auxiliar de Policía que estaba bajo su cargo en la Base Antinarcóticos de la capital del departamento de Guaviare.

El oficial, indicó la Procuraduría en un comunicado sobre la formulación de cargos disciplinarios, “habría realizado conductas aparentemente de connotación sexual de carácter físico y verbal hacia una auxiliar de policía adscrita a la base, afectando su dignidad e integridad personal”. Todo eso, según el Ministerio Público, aprovechándose de su posición de poder.

La Procuraduría Delegada para la Fuerza Pública, que llamó a juicio disciplinario al oficial, calificó provisionalmente la posible conducta del coronel Rodríguez Jiménez como una falta gravísima cometida a título de dolo. Esto, por presuntamente haber usado de forma indebida su poder y su posición de jerarquía para acosar a la auxiliar.

Acoso sexual en la fuerza pública

Un caso similar al del departamento de Guaviare se registró el año pasado en el departamento del Tolima. Un subintendente del Grupo de Protección a la Infancia y Adolescencia de la Policía en ese departamento fue señalado de presuntamente haber acosado sexualmente y de forma física a una auxiliar cuando estaba en un ascensor.

Los hechos habrían ocurrido el 5 de septiembre de 2025, cuando la auxiliar denuncia haber sido víctima de “tocamientos no consentidos por parte del suboficial”. Sin embargo, ese proceso aún no ha avanzado y el Ministerio Público hasta ahora solo ha ordenado practicar pruebas e investigar para determinar la presunta responsabilidad del uniformado en el caso de acoso.

