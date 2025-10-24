Procuraduría formula cargos contra exgerente de Emcali por irregularidades en contratos

La Procuraduría explicó que, con la presunta conducta de ambos exfuncionarios, se habrían vulnerado los principios de moralidad, economía y responsabilidad.

La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos disciplinarios contra el exgerente de las Empresas Públicas de Cali (Emcali), Juan Diego Flórez, y contra el exjefe de la Unidad de Alumbrado Público, Jaime Andrés González Juri, por presuntas irregularidades en un contrato para la iluminación decembrina de Cali (Valle del Cauca), en 2020.

Según indicó la Procuraduría Provincial de Instrucción de Cali, al parecer, Flórez González suscribió el contrato y estableció un plazo de 27 días para su ejecución, el cual “era insuficiente para la realización de las actividades de alta complejidad técnica y de diseño”.

En el caso de González Juri, el ente de control señaló que “posiblemente certificó el 14 de diciembre como realizadas las tareas pactadas, y recibidas a satisfacción el 9 y 31 del mismo mes, sin que hubieran sido finalizadas en el periodo especificado, toda vez que, por su complejidad, no era técnicamente posible”. En otras palabras, dio por hecho un trabajo inconcluso, antes de tiempo.

La Procuraduría explicó que con la presunta conducta de ambos exfuncionarios se habrían vulnerado los principios de moralidad, economía y responsabilidad, “por lo que, de manera provisional, la calificó en ambos casos como falta disciplinaria cometida a título de culpa grave”.

El 24 de octubre de 2022, el Ministerio Público abrió otra investigación disciplinaria contra Flórez González por presuntas irregularidades en el contrato firmado con la Unión Temporal AMI, por 215.879 millones de pesos, destinado a la implementación de una infraestructura de medición de energía avanzada. Otro proceso que enfrenta el exfuncionario.

En su momento, la Procuraduría señaló que, aparentemente, se habrían presentado irregularidades tanto en la planeación como en el manejo presupuestal del contrato y en la definición de sus valores, aspecto en el que se habrían registrado sobrecostos en varios ítems. Movidas que habrían afectado los recursos públicos.

