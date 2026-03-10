Procuraduría indaga a exfuncionarios de la Ungrd por avalar título presuntamente irregular

Dos exfuncionarios de la Ungrd son investigados por la Procuraduría por presuntamente avalar un título profesional que habría sido obtenido de manera irregular para sustentar un contrato de prestación de servicios en la entidad durante 2024. Foto: UNGRD

La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria contra el exsecretario general de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (ungrd), Michael Oyuela Vargas, por presuntas irregularidades en la verificación de los requisitos de idoneidad y experiencia de una persona vinculada mediante un contrato de prestación de servicios en 2024.

La decisión también cobija al entonces subdirector para el Manejo de Desastres, Rafael Enrique Cruz Rodríguez. Según el ente de control, este último habría participado en la aprobación de los estudios previos y del certificado de idoneidad y experiencia que sustentaron la contratación.

De acuerdo con la Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal, en el proceso se habrían presentado falencias en la elaboración de los estudios previos y en los certificados expedidos para justificar el vínculo laboral.

El Ministerio Público indicó que el valor del contrato no correspondería al perfil profesional de la persona contratada, quien, al parecer, habría presentado un título profesional obtenido de manera presuntamente irregular.

Como parte de la investigación disciplinaria, el Ministerio Público ordenó la recolección de pruebas documentales para establecer “las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que habrían ocurrido los presuntos hechos” que llevaron a la apertura del proceso contra el exsecretario Oyuela Vargas y el subdirector Cruz Rodríguez.

