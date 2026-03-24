Procuraduría indaga presuntas irregularidades en preconteo de votos en Barranquilla Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

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Tres semanas después de que se realizaran las elecciones legislativas en todo el país, la Procuraduría anunció una indagación previa en contra de jurados de votación por supuestas irregularidades en el preconteo de votos en Barranquilla (Atlántico). Según el ente de control, al parecer, habría diferencias entre el número de votos y la cantidad de personas habilitadas para votar en algunas mesas.

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Según señaló el Ministerio Público, los hechos habrían ocurrido en el puesto de votación del Colegio Nueva Esperanza del Sur, específicamente los de las mesas 3 y 4. Asimismo, estas supuestas irregularidades se habrían presentado en el Colegio Técnico Distrital de Rebolo, en la mesa 9.

El ente de control manifestó que “en los puestos que estaban asignados hubo diferencias entre el número de personas que se encontraban habilitadas para votar y el de los sufragios que se contabilizaron al finalizar la jornada”.

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Según el Ministerio Público, “quienes fungieron como jurados al advertir la discrepancia en las cifras del formulario E-11 habrían incinerado una cantidad significativa de votos, conforme a lo dispuesto en el Código Electoral, actuación con la que pudieron incurrir en una falta disciplinaria”.

Para esclarecer los hechos, el ente de control ordenó la práctica de pruebas con las que intenta determinar si son ciertas las denuncias. Asimismo, para definir “si los posibles disciplinables actuaron o no al amparo de una causal de exclusión de responsabilidad”.

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