Abren investigación disciplinaria contra alcalde de Quimbaya por participación en política

La Procuraduría abrió una investigación contra el alcalde de Quimbaya (Quindío), Juan Manuel Rodríguez Brito, electo para el periodo entre 2024 y 2027. Foto: Archivo

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La Procuraduría General de la Nación confirmó este domingo la apertura de investigación disciplinaria contra el alcalde de Quimbaya (Quindío), Juan Manuel Rodríguez Brito, electo para el período entre 2024-2027, por una presunta indebida participación en política.

Según el Ministerio Público, durante un evento navideño de 2025, el funcionario habría asistido junto al representante a la Cámara y aspirante a repetir curul, John Edgar Pérez Rojas (Cambio Radical). Allí, el mandatario habría dado el uso de la palabra al entonces candidato, quien realizó varias “arengas de carácter político”.

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De acuerdo con las pruebas, la celebración realizada el pasado 30 de noviembre incluso fue registrada en fotografías, videos y publicaciones compartidas en redes sociales. “Tenía carácter institucional, se desarrolló en un espacio público dispuesto por la Alcaldía, fue financiado con recursos del presupuesto municipal y difundido a través de canales oficiales”, sentenció el órgano de control.

Por tal motivo, la Procuraduría ordenó la práctica de pruebas documentales, con el objetivo de establecer las circunstancias de “tiempo, modo y lugar en que habrían ocurrido las conductas objeto de la presente actuación disciplinaria”, presuntamente cometidas por el funcionario.

Control en elecciones

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El pasado 3 de marzo, días antes de que se llevaran a cabo las elecciones legislativas, el procurador general de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco, se pronunció sobre las medidas disciplinarias del Ministerio Público frente a la injerencia de funcionarios públicos en política.

Durante el foro “Garantías Electorales, un diálogo con las regiones”, realizado ese mismo día en Bogotá, el órgano de control señaló que, para ese momento, ya adelantaba 38 procesos disciplinarios por participación indebida en política.

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Según indicó el procurador Eljach: “En el transcurso de estos días se sabrán las medidas cautelares que implementará la Procuraduría. Y al final de un debido proceso, con garantía de la defensa, se conocerá el resultado. Por ahora no puedo anticipar más información porque eso está sometido a reserva”.

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