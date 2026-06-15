Procuraduría interviene en caso de presunto abuso sexual contra un menor en Usaquén (Bogotá)

A la izquierda el sujeto capturado. A la derecha, el conjunto residencial donde fue grabado el delito. Foto: Cortesía

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La Procuraduría General de la Nación designó una agencia especial en asuntos de familia y dispuso la intervención de un procurador delegado en materia penal para revisar y hacer seguimiento al caso de presunto abuso sexual contra un menor de edad ocurrido en un apartamento del barrio Navarra, en la localidad de Usaquén, en Bogotá.

Según explicó el Ministerio Público, los tres menores de edad encontrados dentro de la vivienda, de 4, 7 y 15 años, presuntamente iban a ser adoptados por una pareja de ciudadanos estadounidenses. La Procuraduría indicó que la agencia especial también verificará las actuaciones relacionadas con el proceso de adopción de los niños, quienes se encontraban bajo protección del Estado.

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El ente de control señaló que está a la espera de los informes que entreguen la Fiscalía General de la Nación, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses y otras entidades competentes, como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

El hecho se registró en la tarde del domingo 14 de junio, cuando en redes sociales comenzó a circular un video grabado por residentes del conjunto, quienes, mediante gritos, intentaron impedir el presunto abuso. Tras la alerta de los ciudadanos, la Policía de Infancia y Adolescencia acudió al lugar para atender la situación.

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En el apartamento también se encontraban otros dos menores de edad. Por esta razón, los tres niños fueron trasladados a un centro asistencial, donde reciben atención médica y acompañamiento especializado. El ICBF informó que ya dispuso de un equipo de defensoría de familia para adelantar el proceso de restablecimiento de sus derechos.

Por su parte, la Policía Metropolitana de Bogotá informó que el hombre que aparece en el video ya fue capturado. Además, confirmó que se trata de un ciudadano estadounidense que ingresó a Colombia el pasado 6 de junio a través del Aeropuerto Internacional El Dorado. El hombre fue dejado a disposición de la Fiscalía y deberá responder por el presunto delito de acto sexual abusivo con menor de 14 años.

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