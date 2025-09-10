Procuraduría investiga a exedecán de la Presidencia por presunta violencia sexual

La denuncia fue presentada por una oficial del Ejército ante la Defensoría del Pueblo en Bucaramanga (Santander). Foto: Ministerio de Defensa

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La Procuraduría General de la Nación decidió abrir investigación disciplinaria contra el mayor del Ejército Sammy Ernesto Rodríguez Lemus, quien hasta hace poco se desempeñaba como edecán de la Presidencia de la República, por su presunta responsabilidad en hechos relacionados con actos sexuales y violencia de género.

La denuncia fue presentada por una oficial del Ejército Nacional ante la Defensoría del Pueblo en Bucaramanga, donde relató que el episodio se habría producido el pasado 13 de mayo de 2025, durante una ceremonia militar realizada en las instalaciones de la Segunda División del Ejército. De acuerdo con la información conocida, en medio de la actividad protocolaria se habrían presentado comportamientos que comprometieron la conducta del mayor Rodríguez Lemus.

Lea: Cargos contra alcalde de Palestina (Huila) por presuntas agresiones a su esposa

Tras recibir la alerta, la Procuraduría inició la evaluación preliminar del caso a través de la Delegada para la Fuerza Pública, concluyendo que existían elementos suficientes para iniciar formalmente la investigación. El hecho podría configurar una falta disciplinaria de especial gravedad.

El Ministerio Público ordenó la práctica de pruebas para establecer con claridad qué ocurrió el día de los hechos y si las denuncias de la oficial encuentran respaldo en testimonios, documentos u otros elementos de convicción. Dependiendo de lo que se logre demostrar, el caso podría derivar en sanciones disciplinarias que van desde la suspensión hasta la destitución e inhabilidad del cargo.

Este proceso adquiere particular relevancia por la trayectoria del investigado: el mayor Rodríguez Lemus no solo hacía parte de la Fuerza Pública, sino que ocupó un rol de alta visibilidad como edecán de la Casa de Nariño, función en la que acompañaba actos oficiales del jefe de Estado y representaba al Ejército en escenarios de carácter público y protocolario.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.