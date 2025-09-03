Cargos contra alcalde de Palestina (Huila) por presuntas agresiones a su esposa

Juan Diego Pineda Rodríguez, alcalde de Palestina (Huila), habría cometido los abusos contra su pareja entre febrero y julio de 2024. Foto: Archivo Particular

Juan Diego Pineda Rodríguez, alcalde de Palestina (Huila), enfrenta un pliego de cargos de la Procuraduría General de la Nación por presuntamente aprovechar su posición como máxima autoridad municipal para ejercer violencia física, verbal, psicológica y económica de manera reiterada en contra de su esposa, Claudia Reyes Hoyos.

Según la investigación adelantada por la Procuraduría Provincial de Instrucción de Garzón, los hechos habrían ocurrido entre febrero y julio de 2024, tanto en la residencia del mandatario como en las instalaciones de la Alcaldía.

El ente de control sostiene que, además de incurrir en actos de agresión dentro del ámbito familiar, el funcionario habría instrumentalizado su cargo público para intimidar y someter Claudia Reyes, situación que derivó en un estado de miedo constante que la obligó a trasladarse hasta la Casa de la Mujer en Bogotá en busca de atención y protección.

En su decisión, el órgano disciplinario subrayó que la conducta descrita se aparta de manera grave de lo que se espera de un servidor público. Señalando que quien ocupa estos cargos deben rechazar“toda forma de violencia basada en género, tratar a su familia con dignidad, respeto y consideración, ser un modelo de convivencia familiar y que sus valores éticos y principios morales estén en armonía con los que defiende como alcalde, pues es una figura con responsabilidad pública”.

La entidad también señaló que, de confirmarse los señalamientos, Pineda Rodríguez habría incurrido en un uso abusivo de su investidura, al convertirla en un mecanismo de control y humillación frente a su pareja. Para la Procuraduría, este presunto comportamiento no solo afecta la esfera privada, sino que compromete la confianza pública en una autoridad municipal.

Por la gravedad de los hechos, la Procuraduría calificó la presunta falta como gravísima y la atribuyó a título de dolo, lo que implica que el funcionario habría actuado con plena conciencia y voluntad de su proceder.

