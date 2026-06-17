Procuraduría investiga a siete embajadores por posible participación en política

La investigación tiene origen en una queja ciudadana por posible uso indebido de redes sociales para hacer política. Foto: Cortesía

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A solo cuatro días de la segunda vuelta presidencial, la Procuraduría General de la Nación anunció la apertura de una investigación disciplinaria en contra de siete embajadores de Colombia por presunta participación en política. La decisión se conoció en la tarde de este miércoles y, según el Ministerio Público, está relacionada con el manejo de redes sociales de los funcionarios.

Los funcionarios del gobierno del presidente Gustavo Petro investigados por la Procuraduría son los embajadores Luis Ernesto Vargas Silva (Organización de los Estados Americanos), Milton Rengifo Hernández (Venezuela), José Roberto Acosta Ramos (Argentina) y Luis Fernando Medina Madrid (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos).

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La lista la completan los embajadores Jhenifer Mojica Flórez (Naciones Unidas en Roma), Daniel Ernesto Prado Albarracín (Bélgica) y Elizabeth García Carrillo (Bolivia). El procurador delegado José Rodrigo Vargas del Campo será el encargado de llevar el caso disciplinario que nació de una queja ciudadana sobre posible uso indebido de las redes sociales de los diplomáticos.

“Varios embajadores y representantes de Colombia ante organismos internacionales (...) presuntamente estarían utilizando redes sociales como Instagram y X (antes Twitter) donde, según el quejoso, se avizora presuntamente proselitismo político, muestras de apoyo y/o respaldo a candidatos que aspiran a la Presidencia de la República para el periodo constitucional 2026″, dice el auto del Ministerio Público.

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Aunque en el mismo documento la Procuraduría señaló que por ahora no hay motivos suficientes para apartar de sus cargos a los siete diplomáticos, sí le ordenó a la Cancillería remitir en máximo de diez días la información relacionada con los nombramientos de los embajadores y las funciones específicas que deben cumplir en cada uno de sus cargos.

De igual forma, los embajadores podrán acudir a la Procuraduría para rendir versión libre y aportar a la investigación disciplinaria de la Procuraduría. La decisión llega poco después de que el Ministerio Público ordenara la suspensión de Vilma Rocío Velásquez Uribe, embajadora de Colombia en Haití. El pasado 13 de mayo fue apartada de su cargo porque al parecer promovió la candidatura presidencial de Iván Cepeda durante una entrevista de televisión en Puerto Príncipe.

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