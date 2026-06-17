Así fue la captura de alias “Javi”, jefe de Los Choneros y hermano del ecuatoriano “Fito”

Alias "Javi" es hermano de alias "Fito", el máximo jefe de a estructura criminal conocida como Los Choneros. Foto: Policía

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Un duro golpe dieron las autoridades en la mañana de este miércoles 17 de junio al grupo criminal conocido como Los Choneros. Ronald Javier Macías Villamar, alias “Javi”, hermano de alias “Fito” y considerado el hombre más buscado por la justicia de Ecuador, fue capturado durante un operativo de autoridades colombianas y ecuatorianas en la ciudad de Bogotá.

La operación para capturar a alias “Javi” fue denominada “Vestigio” y tuvo coordinación de la Policía Nacional de Colombia, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y la Policía Nacional del Ecuador. Este hombre tenía circular roja de Interpol y una condena vigente por los delitos de homicidio, lavado de activos, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir.

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Las autoridades de Ecuador, puntualmente la Unidad Judicial Especializada contra la Corrupción y el Crimen Organizado, señalan que alias “Javi” es uno de los principales responsables de la expansión criminal de Los Choneros, un grupo transnacional, con amplia influencia en la región y al que le siguen la pista por narcotráfico, homicidios, extorsión y lavado de activos.

Fue a inicios de los años 90 cuando se tuvo noticia por primera vez sobre Los Choneros como un grupo criminal creado en la ciudad de Chone, en la provincia ecuatoriana de Manabí, al mando de Jorge Busmarck Véliz España, alias “Teniente España”. Con rapidez expandió su poder delincuencial por Manta y todo el Pacífico, donde mantienen el control de rutas de narcotráfico.

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José Adolfo Macías Villamar, alias “Fito”, el máximo jefe de Los Choneros, es hermano de alias “Javi”, capturado en abril pasado. Según la información entregada por la Policía de Colombia, esta segunda persona fue importante para lograr alianzas con otras estructuras de crimen organizado en el continente, como el cartel de Sinaloa.

Según la Policía, esa alianza era clave para mantener el control de los corredores de tráfico de drogas hacia Centroamérica, México y Estados Unidos. Era “un actor determinante dentro de las dinámicas del narcotráfico en el Pacífico suramericano, responsable de coordinar envíos de grandes cargamentos de droga y de articular redes logísticas y financieras para el sostenimiento de actividades ilícitas transnacionales”, según la Policía.

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Desde hacía varios meses que las autoridades en Colombia le seguían la pista en Colombia a este hombre. Las investigaciones apuntan a que había llegado al país en octubre de 2025. Más que huyendo de las autoridades ecuatorianas y de la condena vigente que tiene en su país, habría llegado para negociar la expansión del control territorial de su grupo con estructuras colombianas.

“Se encontraba en territorio colombiano adelantando gestiones para fortalecer rutas del narcotráfico y buscar alianzas criminales con estructuras armadas ilegales, entre ellas el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) y disidencias de las Farc, con el propósito de ampliar capacidades de producción, transporte y comercialización de estupefacientes”, indicaron desde la Policía.

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Además de eso, las autoridades señalan que alias “Javi” estaría al frente de una red familiar que lavaba y administraba el dinero proveniente del narcotráfico, una de las principales fuentes de ingresos ilegales de Los Choneros. Además, estaría a cargo de la “línea de sucesión” de ese grupo tras golpes de las autoridades como la captura de su hermano, alias “Fito”.

Para el director de la Policía, el general William Rincón, se trata de un resultado clave contra el crimen organizado. “La captura de alias ‘Javi’ constituye uno de los resultados más importantes contra el crimen organizado transnacional en los últimos años. Afectamos la estructura de mando de una de las organizaciones criminales más peligrosas de América Latina y evitamos la consolidación de alianzas criminales que amenazaban la seguridad de Colombia y Ecuador”, concluyó el oficial.

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