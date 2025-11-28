Procuraduría formuló cargos contra alcalde de Riosucio por presuntas irregularidades en atención carcelaria

La Procuraduría señala que Moreno Mena habría pasado por alto su obligación de apropiar y reservar los recursos necesarios y suficientes para la financiación o cofinanciación del centro. Foto: Sergio Acero - Sergio Acero

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El alcalde de Riosucio (Chocó), Juan Moreno Mena, elegido para el periodo 2024–2027, fue acusado por la Procuraduría General de la Nación por la presunta omisión de su deber de “garantizar la prestación del servicio de propender por la debida atención de la población en condición de detención preventiva”.

Según el Ministerio Público, esta presunta falta estaría relacionada con el Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario (EPMSC). La entidad señala que Moreno Mena habría pasado por alto su obligación “de apropiar y reservar los recursos necesarios y suficientes para la financiación o cofinanciación” del centro.

Lea: Ministro de Defensa habló sobre suspensión del general Huertas y Wilmar Mejía del DNI

El Ministerio Público indicó que con el posible incumplimiento de sus funciones, “el disciplinable dejó a un lado los preceptos legales y constitucionales, con lo que pudo desconocer los principios de igualdad, eficiencia y celeridad, al no haber coordinado sus actuaciones en ese sentido con el adecuado cumplimiento de los fines del Estado”.

La Procuraduría señaló que Moreno Mena, como representante legal del municipio, tenía la autoridad administrativa y presupuestal para formular “políticas institucionales que permitieran brindar condiciones dignas a las personas privadas de la libertad”.

Le puede interesar: Se registran combates entre disidencias de las Farc y Eln en Catatumbo: esto se sabe

Al no hacerlo, el alcalde habría incurrido en una falta disciplinaria, calificada de manera provisional como grave a título de culpa grave. La investigación en contra del alcalde Moreno Mena, fue abierta por el órgano de control el pasado 19 de agosto.

En su momento, la entidad indicó que adelantaría las indagaciones pertinentes frente a denuncias difundidas por medios de comunicación, las cuales advertían “la falta de suministro de alimentos, en algunos casos de varios días, y la existencia o no de un contrato para garantizarlo, teniendo en cuenta que se trata de una responsabilidad que recae en la administración municipal”.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.