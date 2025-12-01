Caso Ungrd en vivo: Fiscalía imputa cargos a exministros Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla

Los exfuncionarios son señalados como presuntos responsables de los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer, en el marco de la investigación por el escándalo de corrupción en la Ungrd. Foto: Arc

En la mañana de este lunes 1 de diciembre, la Fiscalía General de la Nación imputará a los exministros del Interior, Luis Fernando Velasco, y Hacienda, Ricardo Bonilla, por su presunta participación en el entramado de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). El ente investigador pedirá medida de aseguramiento para los exfuncionarios del gobierno de Gustavo Petro, al tiempo que los señala de posiblemente haber cometido los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer.

Los exministros Velasco y Bonilla son dos de las personas señaladas dentro del escándalo de corrupción de la entidad encargada de atender desastres y emergencias en el país. Según el ente investigador, en el año 2023 habrían buscado destrabar las reformas del Gobierno Nacional en el Congreso de la República, a cambio de contratos. La imputación está a cargo de la fiscal María Cristina Patiño, investigadora delegada ante la Corte Suprema de Justicia, y es presidida por la magistrada Aura Alexandra Rosero Baquero, de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá.

Sobre las 9:00 de la mañana, ante el despacho de la magistrada Aura Alexandra Rosero Baquero, de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, inició la audiencia de imputación de cargos contra los exministros Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla. La fiscal María Cristina Patiño, delegada ante la Corte Suprema de Justicia, está a cargo de la formulación de cargos contra los exfuncionarios del gobierno de Gustavo Petro.

