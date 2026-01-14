Procuraduría investiga condiciones de seguridad de director de cárcel de Neiva tras ataque

De acuerdo con el reporte preliminar de la Policía, el vehículo fue interceptado por dos hombres que se movilizaban en una motocicleta, quienes dispararon en repetidas ocasiones. (Imagen de referencia). Foto: Radio Nacional de Colombia

La Procuraduría anunció la apertura de actuaciones preventivas para verificar las condiciones de seguridad del director, Edgar Rodríguez, y el subdirector, Renato Solano, de la cárcel de Rivera en Neiva, luego del ataque sicarial ocurrido el pasado 13 de enero en la capital de Huila. El hecho violento dejó como víctima mortal a Ismael Rodríguez, un menor de 11 años e hijo del director del centro de reclusión.

El Ministerio Público expresó su rechazo frente al ataque y manifestó su solidaridad y acompañamiento a la familia del funcionario afectado, especialmente “frente al dolor inconmensurable que representa la pérdida de un menor”.

En el marco de sus competencias, la entidad dispuso una serie de verificaciones orientadas a establecer si los funcionarios contaban con medidas de protección adecuadas, cuáles eran las condiciones de seguridad al momento del atentado y si existían amenazas o situaciones de riesgo denunciadas previamente ante las autoridades, así como el trámite que estas habrían tenido.

Finalmente, el organismo de control hizo un llamado urgente al Ministerio de Defensa Nacional y a la Fuerza Pública para que refuercen el pie de fuerza, y “las acciones de control territorial en el departamento de Huila, bajo el objetivo de la defensa de la vida, la integridad personal y el ejercicio seguro de las funciones públicas”.

Así ocurrió el ataque contra el director de la cárcel de Rivera en Neiva

El ataque armado se registró hacia las 7:03 de la mañana del martes 13 de enero en la vía que comunica a Neiva con el municipio de Rivera (Huila), cuando el director Edgar Rodríguez Muñoz se desplazaba en un vehículo particular junto a su hijo de 11 años, el subdirector del centro penitenciario, Renato Solano Osorio, y el conductor del automotor. Durante el atentado, el menor resultó gravemente herido y posteriormente falleció.

De acuerdo con el reporte preliminar de la Policía, el vehículo fue interceptado por dos hombres que se movilizaban en una motocicleta, quienes dispararon en repetidas ocasiones contra el automotor, impactándolo al menos seis veces. Como resultado del ataque, el subdirector Solano Osorio recibió dos impactos de bala en el abdomen y el tórax, mientras que el menor fue herido con un disparo en la cabeza. El director del centro carcelario y el conductor salieron ilesos.

“En la vía a Rivera son interceptados por dos sujetos en motocicleta, los cuales disparan en repetidas ocasiones contra el vehículo donde se desplazaba el señor director y subdirector de la cárcel de Rivera Huila, los cuales eran acompañados por el hijo del señor director”, señaló la Policía en su informe oficial.

Los heridos fueron trasladados de inmediato al Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo, en Neiva. Inicialmente, el estado de salud del menor fue reportado como crítico, hasta que el ministro de Justicia, Andrés Idárraga, confirmó su fallecimiento durante una rueda de prensa. “Se conoció el fallecimiento del niño de 11 años que venía en el vehículo, toda nuestra solidaridad con la familia. Esperamos que mejore la salud del subdirector”, afirmó el funcionario.

