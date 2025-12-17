Procuraduría investiga presuntas irregularidades en contrato con helicópteros del Ejército

Black Hawk Foto: pixabay

Por presuntas irregularidades en la celebración de un contrato para el mantenimiento de una flotilla de helicópteros del Ejército, la Procuraduría General de la Nación inició una indagación disciplinaria para establecer a los responsables y determinar la posible participación de un oficial de la Brigada de Aviación.

“El ente de control trata de configurar las circunstancias de tiempo, modo y lugar que rodearon la firma y ejecución del contrato No 012 de 2024, con el fin de concretar si existió omisión de funciones por parte de servidores del Ministerio de Defensa, civiles o militares, que pudieran configurar en faltas disciplinarias”, señaló el ente de control.

Lea también: Capturan a coronel del Ejército por irregularidades en contratación de los helicópteros MI-17

Para ello, la Procuraduría Delegada para la Fuerza Pública ordenó pruebas como la inspección disciplinaria al Ministerio de Defensa y a la Brigada de Aviación No. 32 con el fin de recaudar información de convenios y contratos correspondientes a adquisición y mantenimiento de los helicópteros MI-17.

Por estos hechos, el coronel Julián Rincón, fue capturado este martes 16 de diciembre en el marco de las investigaciones. A través de un comunicado, el Ejército señaló que “la autoridad militar competente dará inicio de manera inmediata a la correspondiente investigación disciplinaria, de forma paralela a la acción penal que ya se encuentra en curso, reiterando el total apoyo a las autoridades judiciales bajo los principios de justicia, transparencia y honestidad”.

La captura está relacionada con un contrato suscrito con la empresa estadounidense Vertol Systems, encargada del mantenimiento de ocho helicópteros MI-17 del Ejército Nacional. Por este caso, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, impuso una sanción a la compañía el pasado 11 de noviembre.

