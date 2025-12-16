Capturan a coronel del Ejército por irregularidades en contratación de los helicópteros MI-17

Capturan a militares por presunta corrupción en mantenimiento de helicópteros MI-17./Imagen de referencia. Foto: pixabay

El comandante de la Brigada de Aviación del Ejército, con sede en el Fuerte Militar de Tolemaida (Cundinamarca), el coronel Julián Rincón, fue capturado este martes 16 de diciembre en el marco de las investigaciones que se adelantan por la presunta corrupción en contratos para el mantenimiento de helicópteros MI-17.

El coronel Rincón fue capturado en desarrollo del proceso que se adelanta en su contra por los presuntos delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad ideológica en documento público.

A través de un comunicado, el Ejército señaló que “la autoridad militar competente dará inicio de manera inmediata a la correspondiente investigación disciplinaria, de forma paralela a la acción penal que ya se encuentra en curso, reiterando el total apoyo a las autoridades judiciales bajo los principios de justicia, transparencia y honestidad”.

La captura está relacionada con un contrato suscrito con la empresa estadounidense Vertol Systems, encargada del mantenimiento de ocho helicópteros MI-17 del Ejército Nacional. Por este caso, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, impuso una sanción a la compañía el pasado 11 de noviembre.

Según la sanción, la empresa habría ejecutado solo el 8 % de lo pactado, a pesar de haber recibido el 50 % del valor total del contrato, equivalente a más de USD 16 millones, es decir, cerca de COP 60.000 millones.

El Ministerio de Defensa, indicó que por el incumplimiento en los plazos y las obligaciones contractuales, se impuso a la compañía una sanción de más de USD 8 millones, equivalentes a unos COP 33.700 millones.

