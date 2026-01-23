Procuraduría investiga presunto acoso sexual en la Gobernación del Magdalena

También están siendo investigadas la curadora del evento, Sandra Carolina Chacón Bernal, y la coordinadora del Grupo de Artes Plásticas y Visuales del Ministerio de las Culturas, Alejandra Sarria Molano. Foto: Colprensa

La Procuraduría General de la Nación anunció la apertura de una indagación previa por presuntos hechos de acoso sexual en la Gobernación del Magdalena entre 2020 y 2023. La investigación se enmarca en las recientes denuncias contra el exgobernador de ese departamento, Carlos Caicedo.

Según detalló el Ministerio Público, la decisión se adoptó tras conocerse información pública en la que mujeres relatan aparentes conductas indebidas en el contexto laboral. Las denuncias se instauraron de manera formal ante la Fiscalía General de la Nación por el abogado y exdirector del CTI, Julián Quintana.

En este contexto, la Procuraduría Regional de Instrucción del Magdalena decretó la práctica de pruebas para establecer si existen denuncias previas, vínculos laborales y actuaciones penales relacionadas con los presuntos hechos que son materia de indagación.

“La indagación previa tiene como objetivo esclarecer los hechos, identificar a los posibles responsables y determinar si hay mérito para abrir una investigación disciplinaria, garantizando en todo momento el debido proceso y los derechos de las partes involucradas”, señaló el Ministerio Público.

