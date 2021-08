Procuraduría pide perdida de investidura para exsenador condenado Eduardo Pulgar

La Procuraduría le solicitó al Consejo de Estado que el exsenador Eduardo Pulgar no vuelva a ejercer cargos de elección popular en su vida, luego de haber sido condenado a cuatro años de prisión por intentar sobornar a un juez con “200 barras”.

Ante la Sala Especial de Pérdida de Investidura 24, del Consejo de Estado, llegó un concepto muy desfavorable para el exsenador Eduardo Pulgar, de quien la Procuraduría exige nunca volver a ocupar un cargo de elección popular. El Ministerio Público solicitó la perdida de investidura del expolítico del Partido de la U, quien aceptó su responsabilidad y fue condenado este año por intentar sobornar al juez Andrés Rodríguez Cáez, en 2017.

Eduardo Pulgar fue condenado por la Corte Suprema de Justicia el pasado 25 de junio, luego de meses en los que el exsenador pidió pista para aceptar sus artimañas y, así, ser beneficiado con una rebaja de condena. El político, incluso, renunció al Congreso el 12 de febrero de este año, tras haber sido capturado en diciembre de 2020. Ahora, la Procuraduría solicita su denominada “muerte política”.

Para elevar su solicitud al Consejo, la Procuraduría tomó como base la condena aceptada por Pulgar, quien pasará los próximos cuatro años y diez meses en prisión. Por ahora, una reclusión del Ejército en Malambo (Atlántico). En la sentencia quedó claro que el político aceptó cargos por tráfico de influencias y cohecho -soborno-. Se pudo demostrar que Pulgar, en 2017, invitó a su apartamento a Rodríguez, quien entonces era juez Promiscuo de Usiacurí (Atlántico), para ofrecerle “200 barras”. Con ese dinero, intentaría favorecer al aliado político Luis Fernando Acosta Osío, en un proceso relacionado con la Universidad Metropolitana de Barranquilla.

En la reunión que fue grabada por el juez, quedó claro que Pulgar quiso intimidar a Rodríguez alardeando sobre sus influencias. “Yo te voy a decir la verdad, yo a través de la Presidencia de la República y del Ministerio de Educación conseguí que finalmente ahí pusieran un tipo que ha estado antes en la universidad que es sobrino del viejo Gabriel Acosta”, dijo. El juez, quien según el periodista Daniel Coronell hoy está exiliado, no solo se negó al soborno, sino que denunció a Pulgar ante las autoridades.

En otro punto de la conversación, así quedó registrado Pulgar: “Quiero apelar a la buena relación que ustedes tienen (el juez Rodríguez y el exalcalde de Usiacurí, Ronald Padilla, quien los presentó) pa’ ver si me pueden ayudar, hermano. Esa universidad me pone unos votos muy importantes y adicionalmente… Aquí hay un negocio… Ustedes me dicen… y yo voy y digo: pa’ esta jugada vale tanto y vamos pa’ lante. Así de sencillo”.

En declaración ante la Procuraduría, testimonio que hasta hoy ve la luz, el juez aseguró que en una de las reuniones a las que fue invitado estaba el socio Luis Fernando Acosta, quien habría intentado presionarlo para que actuara a su favor. “No entendía cuál era la intención de él, pero se suponía que me había hecho buscar por el señor Pulgar, entonces me imagino que quería que intercediera o me fuera a favor de la decisión de él”, le dijo el juez a la Procuraduría. En ese momento, los Acosta buscarían mantenerse en el consejo directivo de la Universidad. Cáez verificaba la legalidad del puesto ocupado por Alberto Acosta Pérez.

“Para este agente resulta evidente que con las pruebas aportadas y analizadas anteriormente se demuestra la culpabilidad del exsenador Pulgar, esto es, el audio que contiene la reunión que sostuvo en el año 2017 con el juez Rodríguez y el alcalde del municipio de Usiacurí, Ronald Emil Padilla, en su apartamento, en la que le pide su colaboración en la decisión que debía tomar en la audiencia de restablecimiento del derecho y suspensión de los efectos jurídicos de los actos y registros obtenidos al parecer fraudulentamente, para favorecer los intereses del señor Luis Fernando Acosta Osío”, agregó la Procuraduría.

Intentando torcer al juez Rodríguez, además, Eduardo Pulgar buscaba favorecer su proceso electoral para el periodo 2018-2022, el cual finalmente alcanzó, pues los Acosta Osio al parecer lo apoyaban económicamente en sus campañas políticas. Asimismo, en un audio que aportó el juez, quedó claro que Acosta Osío en una oficina reconoció y aceptó que era amigo intimido de Pulgar y que el exsenador condenado le había ayudado a gestionar un asunto “ante la Presidencia de la República y el Ministerio de Educación”.

