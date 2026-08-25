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Procuraduría pide reforzar atención por brotes de tuberculosis en cárcel de Cartagena

La Procuraduría señaló que ya se adelataron mesas de trabajo, visitas y requerimientos de información para verificar las acciones implementadas frente a la situación epidemiológica del establecimiento carcelario.

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Redacción Judicial
25 de agosto de 2026 - 05:58 p. m.
El Ministerio Público pidió a las autoridades que se garantice la atención prioritaria a la población privada de la libertad.
El Ministerio Público pidió a las autoridades que se garantice la atención prioritaria a la población privada de la libertad.
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La Procuraduría General de la Nació pidió a las autoridades a garantizar atención prioritaria a la población privada de la libertad, ante los constantes brotes de tuberculosis y otras enfermedades respiratorias que afectan a los reclusos de la Cárcel de Ternera (Cartagena).

Según el Ministerio Público, en el marco de la labor preventiva, se realizaron mesas de trabajo, visitas y requerimientos de información para verificar las acciones implementadas frente a la situación epidemiológica del establecimiento carcelario.

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Como resultado de las acciones preventivas, el Ministerio Público instó al Departamento Administrativo Distrital de Salud (Dadis) a “continuar las labores de inspección, vigilancia, control, asistencia técnica y seguimiento para la prevención de la tuberculosis y demás enfermedades”.

Además, la Procuraduría Regional de Instrucción de Bolívar pidió al Fondo de Atención en Salud para la Población Privada de la Libertad, a la Unión Temporal Norsalud PPL y a Vivir IPS a “garantizar la presencia de personal médico y a que se cumpla con pruebas complementarias, exámenes, evaluaciones y diagnósticos para los internos,asegurando el reporte de casos en el Sistema de Vigilancia en Salud Pública”.

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Por último, la Procuraduría instó a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) a que adelanten las gestiones necesarias para garantizar el derecho a la salud de las personas privadas de la libertad y verificar el cumplimiento de las obligaciones de los prestadores, interventores y supervisores del servicio.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

Por Redacción Judicial

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