Jorge Eliécer Laverde Vargas se posesionó como nuevo contralor general de la República

Jorge Eliécer Laverde Vargas fue elegido por el pleno del Congreso como el nuevo contralor General de la República. Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

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En la mañana de este 25 de agosto, el caldense Jorge Eliécer Laverde Vargas asumió como nuevo contralor general de la República. El acto de posesión se llevó a cabo en La Dorada (Caldas), con la participación del presidente Abelardo de la Espriella. El abogado llega en reemplazo de Carlos Hernán Rodríguez, quien ocupó el cargo desde 2024.

“Colombia no puede seguir tolerando que cerca de COP 50 billones se extravíen en los laberintos oscuros de la corrupción y la ineficiencia”, afirmó el nuevo contralor general de la República durante su primer discurso en el cargo. “Seremos una Contraloría predictiva, tecnológica, descentralizada y firme. Dejaremos atrás el control posterior de ir a tomarle la foto al elefante blanco cuando el cemento ya se destruyó y los recursos ya se esfumaron”, aseguró.

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En su pronunciamiento, Laverde Vargas agradeció al presidente Abelardo de la Espriella por realizar el acto de posesión en el municipio del que es oriundo. “Agradezco al señor presidente de la República por entender este momento tan especial para un territorio tan alejado del centralismo como es mi municipio, La Dorada, y aceptar venir hasta acá para posesionar, por primera vez, al contralor general de la República en su territorio”, afirmó.

El nuevo director de la Contraloría General de la República aseguró: “Colombianos, cuando vuelvan a mirar con orgullo nuestro escudo nacional y vean las dos palabras sagradas que lo coronan, quiero que piensen en esta gestión, porque no puede haber libertad si los recursos del pueblo terminan cautivos en los bolsillos de unos pocos”. Asimismo, concluyó: “Ese es mi compromiso, por la libertad, por nuestro desarrollo y por el orden de nuestras instituciones. Defenderé el patrimonio de Colombia hasta el último día de mi mandato”.

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¿Quién es Jorge Eliécer Laverde Vargas?

Laverde Vargas fue elegido como nuevo contralor general de la República con 269 votos, durante una sesión del Congreso celebrada el pasado 12 de agosto. En el Senado obtuvo 95 votos y en la Cámara de Representantes, 174, para un total de 269 sufragios a su favor.

El nuevo contralor es abogado constitucionalista, doctor en Derecho y especialista en administración de la salud, Alta Dirección del Estado, gestión y planificación territorial, Derecho Constitucional, gerencia financiera y gerencia empresarial. Además, cuenta con maestrías en Gobierno del Territorio y Gestión Pública y en Administración de Negocios.

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Inició su carrera como funcionario público entre 2001 y 2007. Posteriormente, fue diputado de Caldas por el Partido Liberal durante los periodos 2008-2011 y 2013-2014, y llegó a ocupar la presidencia de la Asamblea Departamental.

También se desempeñó como procurador judicial entre 2012 y 2014. Ese último año llegó al Capitolio Nacional, donde ejerció como secretario de la Comisión Sexta del Senado durante 12 años. Renunció a ese cargo para aspirar a la Contraloría General de la República.

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