¿Quién es el general Huertas? El oficial reincorporado por Petro con presuntos nexos con disidencias

La información encontrada en el computador incautado a la disidencia de alias "Calarcá Córdoba" señala vínculos con altas esferas militares para crear una empresa fachada de seguridad. Las conversaciones entre jefes disidentes mencionan al uniformado Huertas Herrera. Foto: Archivo Particular

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Entre los archivos encontrados en el computador incautado a alias “Calarcá Córdoba” durante un retén en Antioquia, en julio de 2024, resalta un nombre que sería clave para destapar el entramado de una presunta colaboración entre altas esferas militares y de inteligencia con la disidencia como Estado Mayor de Bloques y Frente (EMBF).

Se trata del general Juan Miguel Huertas Herrera, quien fue reincorporado al Ejército en julio de 2025. El presidente Gustavo Petro le asignó principalmente la tarea de liderar el Comando de Personal de esa institución.

El general Huertas Herrera ha tenido una larga trayectoria en la institución, pero ahora está envuelto en el escándalo revelado este domingo por Noticias Caracol en el que, a través de documentos, chats y archivos resalta su nombre por presuntos nexos con disidentes y la idea de crear una empresa de seguridad como fachada para permitirle al grupo armado movilizarse en vehículos blindados y portar armas legalmente.

Según el informe de Noticias Caracol, a través de Huertas Herrera, las disidencias habrían obtenido información sobre operaciones de la Fuerza Pública en Antioquia, Catatumbo y el sur de Bolívar. La filtración de información habría permitido, además, que los miembros de ese grupo armado garantizaran su movilidad evadiendo controles del Ejército.

En una de las comunicaciones reveladas por el noticiero, uno de los hombres de alias “Calarcá” cuenta que el general Huertas Herrera y Wilmar Mejía, funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), habrían entregado códigos de frecuencias radiales. Además, señalan que Huertas se habría reunido con los disidentes en Bogotá.

Según Huertas, al ser consultado por el noticiero, no ha tenido ningún vínculo con las disidencias y aseguró que nunca se ha reunido con sus integrantes ni ha intervenido en procesos para crear empresas de seguridad.

Alertas por nexos con grupos armados y un expediente por falsos positivos

Actualmente, el general Huertas está al frente del Comando de Personal (Coper), un área que nombra, retira y ordena traslados de cualquier integrante del Ejército, entre otras funciones. A ese cargo llegó en julio pasado, luego de que el gobierno Petro lo vinculara de nuevo al servicio, pues había sido retirado en medio de otra polémica.

Según registros de prensa, Huertas salió del Ejercito en marzo de 2022, durante el gobierno de Iván Duque, cuando el comandante de la institución era el general Eduardo Zapateiro, quien tomó la decisión de sacarlo.

Como antesala de su salida, ya se conocía información sobre agencias de inteligencia de Estados Unidos que habrían advertido al gobierno colombiano sobre serias sospechas de presuntos nexos del general con grupos delincuenciales y disidentes. Así lo confirmó el exministro del Interior y actual candidato presidencial, Daniel Palacios.

“Las agencias de inteligencia de EE. UU. presentaron información clara sobre sospechas de relacionamiento del general con grupos criminales (...) con esa alerta, quedó claro que era un oficial con el que no se podía trabajar”, dijo Palacios haciendo referencia a que la información fue conocida durante su paso por el gobierno Duque.

En efecto, Palacios confirmó que el general Huertas salió del Ejército luego de ser llamado a calificar servicios. Esa decisión fue respaldada por informes de inteligencia y contrainteligencia. “El general Juan Miguel Huertas fue llamado a calificar servicios después de informaciones de inteligencia y contrainteligencia que dejaban en tela de juicio su lealtad con el país”, dijo el exministro de Defensa, Diego Molano, a Caracol Radio.

Pese a esa sombra y a que desde 2021 había alertas de sus presuntos vínculos criminales, el general Huertas fue reintegrado durante el actual gobierno, luego de expresar públicamente su respaldo a la campaña en 2022.

Sobre este general no solo pesa esta denuncia sobre supuestos vínculos con las disidencias de las Farc. En septiembre de 2023, un expediente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) relacionó al general Huertas en el caso de un falso positivo en Antioquia cuando el uniformado hacía parte del Batallón de Artillería No. 4.

“Este despacho asumió el conocimiento del trámite de sometimiento a la Jurisdicción Especial para la Paz del señor Juan Miguel Huertas Herrera, abriendo a pruebas su asunto”, señaló el tribunal especial luego de que fuera señalado como figura relevante.

Sin embargo, la JEP revisó las pruebas y concluyó que “no identificó elementos suficientes que ubicaran al señor Huertas Herrera en el nivel de máximo responsable, por lo cual se dejó de lado su análisis a profundidad”, según el expediente.

La indagación que anunció la Procuraduría

Tras el escándalo en el que está señalado el general Huertas, la Procuraduría abrió una indagación “con el fin de esclarecer los hechos investigados y lograr la identificación e individualización de los posibles responsables”, se lee en el documento del Ministerio Público.

En ese contexto, la Procuraduría le pidió a la Dirección de Personal del Ejército Nacional una copia de la hoja de vida del general Huertas, así como las funciones que tiene a su cargo. Asimismo, le ordenó al Ministerio de Defensa informar si la cartera ha ordenado investigaciones por los hechos que dan origen a la indagación, “incluyendo la creación de supuestas empresas de seguridad privadas vinculadas a las disidencias de las Farc”, señala.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.