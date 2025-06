“¿Quién es el titiritero?: Montealegre sobre supuesto plan para sacar a Petro

Eduardo Montealegre (izquierda), ministro de Justicia. Álvaro Leyva (derecha), excanciller. Foto: Archivo El Espectador

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El País de España, en la edición de este 29 de junio, reveló audios que comprometerían al excanciller Álvaro Leyva con un supuesto plan para derrocar al presidente Gustavo Petro, para el que, incluso, presuntamente solicitó ayuda a asesores cercanos a la administración del presidente estadounidense Donald Trump. La publicación ha generado una amplia controversia política durante el día e incluso hay voces que plantean la situación como un “golpe de Estado”.

En contexto: Destapan audios de posible plan de Leyva contra Petro; Gobierno responde

Una de esas voces que se suma a la reprobación por la supuesta conducta de Álvaro Leyva, quien salió de su cargo el año pasado por sanción de la Procuraduría, es el nuevo Ministro de Justicia, Eduardo Montealegre Lynett. En un corto comunicado de prensa, el jefe de cartera expresó lo siguiente: “El golpe de Estado que está fraguando Álvaro Leyva es una afrenta a la democracia. ¿Quién es el gran titiritero detrás de la marioneta?“, señaló.

De acuerdo con los audios conocidos por el medio de comunicación español y fuentes cercanas a congresistas republicanos, el excanciller Álvaro Leyva incluso se habría acercado al secretario de Estado estadounidense, marco Rubio. ¿La intención? Ejercer una “presión internacional” que terminara con la salida de Gustavo Petro de la presidencia de Colombia.

Le puede interesar: “No existe la posibilidad de que me preste para conspiraciones”: Francia Márquez

Esta es la transcripción de uno de los audios que se filtraron y que corresponderían a Álvaro Leyva: "Hay que sacar ese tipo. Ese tipo presidiendo las elecciones (las presidenciales de 2026)... es que, además, el orden público se desbordó. Eso no puede suceder, sino con un gran acuerdo nacional, en donde tiene que estar, ELN, los del Clan del Golfo. Yo he hablado con los gremios más importantes (...). Este país va al despeñadero”.

En otro de los audios, Leyva habría insistido en la necesidad de crear un acuerdo nacional para sacar a Petro. Además, que una “interlocutora válida” para ese proceso podría ser la candidata presidencial Vicky Dávila, exdirectora de la Revista Semana. Asimismo, Leyva habría comentado la posibilidad de sumar a la estategia al precandidato por el Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay, quien se encuentra en estado crítico desde el pasado 7 de junio, cuando un sicario le disparó en la cabeza.

Lea: La historia secreta de la condena contra el presidente del Deportivo Cali

El medio de comunicación agrega que “lasgrabaciones a las que ha tenido acceso EL PAÍS han estado en manos del servicio secreto colombiano. El presidente las escuchó en su despacho y se mostró muy molesto. Después, durante un discurso, acusó a Leyva de tratar de perpetrar un golpe de Estado en su contra, aunque no ofreció mayores detalles. El excanciller, preocupado por la revelación del presidente, se fue a Madrid por motivos de seguridad”. Asimismo, la publicación expone que a Leyva no le habrían prestado atención en Estados Unidos.

La ahora canciller Laura Sarabia, mano derecha del presidente Petro, respondió en sus redes personales que la revelación representa un “un atentado contra la democracia misma” y reiteró que “el mandato del presidente debe ser respetado y defendido por todos y todas”. La vicepresidenta Márquez, quien fue salpicada por todo el escándalo tras haber, presuntamente, mantenido conversaciones con Leyva en esta línea, aseguró que “no existe la posibilidad de que me preste para conspiraciones”.

Le puede interesar: Capturan en plenas vacaciones a presuntos integrantes de red de lavado de activos

Vicky Dávila, por su parte, respondió lo siguiente: “No tengo nada que ver con estas ideas del excanciller Álvaro Leyva que menciona El País. No estoy de acuerdo con que tumben a Petro, siempre lo he dicho, en público y en privado. No entiendo por qué Leyva utiliza mi nombre como supuesta ‘interlocutora válida’, en su imaginario, para atraer a políticos en Colombia y Estados Unidos“, mencionó en su cuenta de X.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.