Quién es quién en la supuesta carta de los Rodríguez Orejuela a Pastrana

Tras las declaraciones del expresidente Pastrana en la Comisión de la Verdad, los hermanos del Cartel de Cali reaparecieron en una carta, al parecer firmada por ellos, en la que aseguran que no todo lo dicho por el expresidente Pastrana es cierto y lo relacionan su campaña con dineros ilícitos.

Los hermanos Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela, exjefes del Cartel de Cali, reaparecieron por cuenta de una una carta supuestamente enviada al expresidente Andrés Pastrana tras las declaraciones que dio el exmandatario a la Comisión de la Verdad hace unos días. En su comunicación, los extraditados narcos mencionaron a varias personas que trabajaron en el gobierno y, según ellos, fueron el puente entre los hermanos Rodríguez y exdirigente. En El Espectador les explicamos quienes son los mencionados en dicha carta.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

Los remitentes

Los hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela, quienes supuestamente enviaron la carta a Pastrana, eran los principales líderes del Cartel de Cali en las décadas de 1980 y 1990. Para la campaña presidencial al periodo 1994-1998, donde resultó elegido Ernesto Samper, por el Partido Liberal, se le acusó de haber financiado su campaña con dineros del poderoso cartel caleño, escándalo que fue conocido como el Proceso 8.000. Varios testigos han dado fe de la entrada de esta plata a la campaña presidencial.

Lea también: Pastrana se pegó un tiro en el pie

No obstante, en la misiva de los últimos días los condenados narcos dan a entender no habría sido solo la campaña de Samper la que habría recibido dineros, sino también la de Pastrana en 1994 y 1998, esta última de la cual salió como ganador. “Como usted y las personas que nos conocen saben, somos liberales de hueso colorado, pero antes que todo somos demócratas. Por esta última razón ayudamos en los últimos 50 años del siglo pasado tanto a Liberales como a Conservadores. Su campaña no podría ser una excepción y de eso un testigo de excepción podría ser el doctor Álvaro Pava hijo”, se lee en la misiva.

Por ahora, Gilberto Rodríguez, conocido también como El Ajedrecista, paga una condena de 30 años de prisión en Estados Unidos y pidió que le dieran libertad bajo clemencia. Así mismo, su hermano Miguel cumple una pena en el mismo país hasta 2030.

El destinatario

El expresidente Andrés Pastrana, a quien se dirigió la carta, estuvo hace una semana en la Comisión de la Verdad. Compareciendo sobre la labor de su gobierno y sacó a relucir una carta vieja en la que los Rodríguez Orejuela manifestaron haber entregado dinero a la campaña presidencial de Ernesto Samper e involucraban al fallecido Horacio Serpa. Según la nueva comunicación que apareció esta semana, al parecer enviada por los hermanos Rodríguez Orejuela, Pastrana, al parecer, les exigió mediante chantajes escribir esa confesión.

Podría interesarle: Pastrana se fue en contra de Samper en comparecencia ante Comisión de la Verdad

Según la misiva, la supuesta exigencia de Pastrana a los Rodríguez Orejuela se dio entre 1999-2000, cuando Gilberto y Miguel se encontraban recluidos en la cárcel Picota de Bogotá. De acuerdo a la carta, el exmandatario conservador se encontraba molesto con ellos por un supuesto plan de desprestigio entre los narcos, Samper y Serpa, por los escándalos de corrupción de Chambacú y Dragacol.

El médico de Presidencia

Según lo dicho en la carta, supuestamente enviada por los líderes del Cartel de Cali, Santiago Rojas, quien fue médico de Presidencia durante el mandato de Andrés Pastrana, era quien mandaba las razones entre el entonces presidente y los encarcelados narcotraficantes. En el comunicado se señala que el médico fue quien contactó a los hermanos Rodríguez Orejuela hacia el año 2000 a petición de Pastrana para pedirles que hicieran una declaración que enlodara al expresidente Ernesto Samper y a Horacio Serpa.

En contexto: En supuesto correo firmado por los Rodríguez Orejuela lanzan pullas a Pastrana

El doctor Rojas, quien en esa época también apoyaba programas de resocialización con el Inpec, les habría dicho a los Rodríguez Orejuela que serían extraditados si no accedían a la supuesta petición de Pastrana. “El Presidente dice que la única solución que él ve posible es que ustedes escriban una carta contando cómo fue el apoyo de ustedes a la campaña de Samper, involucrando también a Serpa”, les habría dicho el médico, según la carta.

Samper y Serpa

El expresidente Ernesto Samper, mencionado también en la carta que habrían enviado los líderes del Cartel de Cali a Andrés Pastrana, fue señalado en múltiples ocasiones por los narcotraficantes de haber recibido dinero para la financiación de su campaña para la presidencia en el periodo 1994-1998. Según la carta de esta semana, cuando Pastrana ya estaba en el poder, el entonces mandatario creía que Samper planeaba una campaña de desprestigio en su contra y se estaba aliando con los narcos para ellos.

Igualmente, según el documento, los Rodríguez Orejuela le contestaron en ese entonces al médico Santiago Rojas, que no tenían ningún interés en hacer un escándalo y ya no tenía comunicación con el expresidente.

Lea también: El proceso 8.000, a 20 años del escándalo mayor

Horacio Serpa, quien falleció en octubre de 2020, fue Ministro del Interior en el gobierno de Samper (1994-1998). Según la carta, Pastrana pedía a los hermanos Rodríguez Orejuela que también lo señalaran por haber recibido dineros del narcotráfico, a lo que los líderes del Cartel de Cali se habrían negado en un principio ya que, según manifestaron, a Serpa jamás le entregaron un peso.

Los Pava

Álvaro Pava Camelo, actualmente embajador de Colombia en Argentina, fue señalado en la supuesta carta de los hermanos Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela, porque era de los principales directivos de la campaña de Pastrana a la presidencia para el periodo 1998-2002. Según dan a entender en el documento, Álvaro Pava y su hermano, el fallecido Humberto Pava Camelo, tuvieron acercamientos con los miembros del Cartel de Cali para ayudas en la contienda electoral de esa época.

Según la misiva, el contacto entre los Pava y los Rodríguez Orejuela se dio a través del fallecido periodista antioqueño Alberto Giraldo, quien era el relacionista público del Cartel de Cali. El periodista tuvo que pagar cinco años de prisión por enriquecimiento ilícito por dineros relacionados con el narcotráfico.