Ratifican condena contra exjuez que favoreció a supuesto cabecilla de Libertadores del Vichada

Se trata de Raúl Hernán Ardila Baquero quien fue condenado por prevaricato por acción. En primera instancia fue absuelto.

Raúl Hernán Ardila Baquero, quien hasta septiembre de 2019 se desempeñaba como Juez Segundo de Garantías en Villavicencio, deberá seguir purgando la pena de cuatro años y cinco meses que le fue impuesta en ese año por el delito de prevaricato por acción agravado. La decisión es de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia que analizó la impugnación que presentó el abogado del exfuncionario de la Rama Judicial.

Ardila se encuentra ante los estrados judiciales porque en enero de 2013, mientras fungía como Juez Primero Penal de Villavicencio revocó la medida de aseguramiento privativa de la libertad que un homólogo le impuso a Carlos Hernán Barrera Alfonso, alias “El ingeniero”, presunto cabecilla de la estructura criminal Libertadores del Vichada. El hombre era investigado por el homicidio de cuatro personas y los delitos de concierto para delinquir y porte ilegal de armas de uso privativo de las fuerzas armadas.

Aunque Ardila, en primera instancia, resultó bien librado y lo absolvieron de responsabilidad, la Sala Penal de la Corte Suprema lo condenó en segunda instancia tras la apelación que presentó la Fiscalía en su contra. El panorama judicial del exjuez se abrió nuevamente con la impugnación especial que promovió su abogado con el fin de que se revocara la pena impuesta.

“Si bien la decisión adoptada por Ardila Baquero pudo ser equivocada o desacertada, no puede tenérsele por ilegal porque respondió a un análisis que no violó ostensiblemente la lógica y la sana crítica”, reprochó la defensa del exfuncionario sobre quien se ratificó la condena. En su análisis la Corte dijo que Ardila revocó la medida de aseguramiento contra “El Ingeniero” aun cuando la defensa de este expuso que no había responsabilidad sobre el delito de homicidio, pero no aclaró la existencia de los demás cargos que se le endilgaron.

El alto tribunal aclaró que, aunque la defensa de “El Ingeniero” desestimó las acusaciones en su contra sobre los homicidios, el juez no podía desconocer la responsabilidad en los demás delitos que le imputó la Fiscalía. Lo anterior porque había pruebas que señalaban al subversivo como proveedor de armas y por lo general se le veía en la zona con fusil al hombro.

“Con todo, si algún valor podía dársele en sana crítica a esta pieza no era para tenerla como refutación de la medida de aseguramiento sino todo lo contrario, es decir, como corroboración de lo dicho en los interrogatorios. A pesar de ello, Raúl Ardila hizo una lectura sesgada y amañada de su contenido para hacerla parecer como favorable a la pretensión de la defensa”, dijo el alto tribunal.

De otro lado, la corporación judicial dijo que pese a que Ardila Baquero fue absuelto en primera instancia no es garantía que sucediera lo mismo en la revisión elevada al alto tribunal. “Visto que el impugnante no demostró ningún error en la sentencia recurrida que haga procedente revocarla y constatado, del mismo modo, que aquélla se soporta en una valoración adecuada de las pruebas practicadas a partir de las cuales se concluye, más allá de toda duda, que el auto proferido por Raúl Hernán Ardila Baquero violó ostensiblemente la ley y éste así lo sabía y quería, la misma necesariamente habrá de confirmarse”.

Para la época en la que se emitió la condena contra Ardila Baquero, el Tribunal Superior de Villavicencio adelantaba otro proceso en su contra debido a que en diciembre de 2013 le otorgó casa por cárcel a Edison Velásquez alias “Farid”, otro presunto cabecilla de los Libertadores del Vichada.