Registraduría activa servicios de identificación móviles en zonas afectadas por el terremoto

Inscripción de cédulas en el Centro Comercial Bulevar Niza, en Bogotá. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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Con el propósito de garantizar el derecho a la identificación, la Registraduría Nacional activó un plan de acción que facilita el acceso a los servicios de registro civil para las personas afectadas por el terremoto. En ese contexto, la entidad puso en marcha servicios móviles de identificación en diferentes zonas del país como Valle del Cauca, Chocó, Risaralda, Caldas y Quindío.

Las medidas que adoptó la Registraduría están orientadas especialmente a las personas que perdieron sus documentos de identidad o se encuentran en condiciones de vulnerabilidad y requieren adelantar sus trámites de identidad. Hasta el momento, el traslado de los puntos de atención se han planeado de la siguiente manera.

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La Unidad de Atención a Personas en Condición de Vulnerabilidad trasladó una unidad móvil al departamento de Risaralda, que estará ubicada frente al Hospital San Jorge de Pereira. En Valle del Cauca se instalaron cuatro estaciones móviles de servicio con antenas satelitales en Sevilla, Roldanillo, El Cairo y El Águila.

En Cali se adelantarán jornadas de trámites de identificación el jueves 20 y el viernes 21 de agosto en los albergues que se han establecido. Asimismo, en el departamento de Chocó, el 20 y 21 de agosto, también se realizarán jornadas de identificación. En los municipios de Alto Baudó, Nóvita, Medio Baudó, Bajo Baudó, Litoral del San Juan, Istmina, Condoto, Medio San Juan y Tadó también recibirán las jornadas de identificación. Las personas afectadas por el terremoto podrán acceder a estos trámites.

Otro de los trámites que agiliza la Registraduría Nacional es la inscripción de las defunciones ocurridas entre el 7 y el 21 de agosto en los departamentos de Valle del Cauca, Chocó, Risaralda, Caldas y Quindío.

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