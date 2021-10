Registran por primera vez con “T” a persona trans en Colombia

Por primera vez en la historia del país se hizo un registro civil para la identificación de una persona trans. Las casillas que comúnmente tienen las opciones de “M”, para masculino, y “F”, para femenino, en esta ocasión contó con un tercer espacio: “T”, de persona trans. El histórico hecho se presentó en Antioquia donde Mike Durán se convirtió en la primera persona colombiana con esta identificación.

La historia de Mike Durán inició en 2017, cuando decidió hacer su transito. Según le contó Durán a este diario, su esposa, Linda María Cáceres, ha sido su principal apoyo desde el comienzo de su lucha. “Yo no me sentía identificado con la ´F´, de femenino, pero tampoco, a pesar de mi transito, con la ´M´, de masculino”, dijo Mike Durán al contarnos su historia. Fue ante esta inconformidad con su identidad que decidió ir ante la Registraduría para que se hiciera el reconocimiento de su identidad como trans.

Según le dijo Mike Durán a El Espectador, la primer respuesta de la entidad fue una negativa a su solicitud, pues le habrían dicho que como no había antecedentes de casos así, no podían hacer nada. Al no obtener respuesta, Durán acudió al Grupo de Sexualidad Diversa de la Universidad Eafit en Medellín, a cargo de Esteban Hoyos. Allí, bajo la representación de los abogados Manuela Gómez y Alejandro Diez que empezaron la lucha legal.

La abogada Manuela Gómez le dijo a este diario que la primer tutela que interpusieron fue en febrero de 2019, con la cual buscaban que Mike Durán tuviera su reconocimiento identitario en el registro civil, cosa que, en esta instancia, fue negada. Al impugnar, el caso llegó al Tribunal Administrativo de Antioquia, donde finalmente se tutelaron los derechos de Durán. “Fue por esto que la Notaría y la Registraduría realizaron los procedimientos pertinentes para la corrección del registro civil de Mike”, dijo la abogada.

“Una vez Mike tenía su registro civil con la letra ´T´, fue a la notaría a preguntar cuál era el paso a seguir para sacar la cédula, para la corrección de la cédula, y ahí le dijeron que ya eso estaba listo, que tenía que acercarse a la Registraduría”, dijo la abogada Gómez. Ante esta noticia, Mike Durán acudió a la entidad, pero allí recibió una respuesta totalmente distinta: “En la Registraduría le informaron que no sabían cómo hacerlo porque era el primer registro civil con la letra ´T´, entonces que no sabían cómo hacer el cambio en la cédula”, contó la abogada. La situación, tras esperar por meses una solución y pagar por el cambio del documento, le dijeron que el cambio no sería posible, así lo aseguró su abogada a El Espectador.

Con la negativa de la Registraduría, Mike Durán y sus abogados interpusieron una nueva tutela, la cual fue rápidamente recibida por un juez penal del circuito. “Le tuteló los derechos a Mike y le garantizó sus derechos. Le dio a la Registraduría seis meses para adecuar sus plataformas y formatos para hacerle la corrección del componente sexual en la cédula”, según cuenta la abogada Gómez. Por su parte, la entidad decidió impugnar lo dicho por el juzgado, razón por la cual el caso está a la espera de una nueva respuesta del Tribunal.

El caso ha sido tan único en el país que los defensores de Mike Durán creen que esto podría sentar un precedente y, según ellos, “la Corte Constitucional puede escoger el caso de Mike para revisión y es posible que se pronuncie a futuro si elige el caso en la Sala de revisión”. Por ahora, Durán y sus abogados esperan que se resuelva su caso para tener todos sus documentos de identidad de acuerdo a su aspiración, con la letra “T”, de trans.

Ahora, mientras espera que su caso tenga alguna solución, Mike Durán dice que el hecho de que su registro lo identifique como trans “en un triunfo muy grande, pero es un triunfo mayor para la comunidad”. El logro de Durán ha inspirado a muchos que como el buscan que sus documentos los identifiquen como son. “Creo que hasta el momento me ha dado cosas muy positivas, me ha entregado que esta lucha que se ha hecho que la comunidad sea reconocida ha sido para bien”, manifiesta Mike Durán con alegría.

