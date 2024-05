Renuncia subdirector de cárcel La Modelo tras asesinato del director Élmer Fernández

Según las autoridades, el coronel Tovar se estaba movilizando en el mismo vehículo que el director del centro penitenciario en la noche de este jueves. Foto: DAVID CAMPUZANO 2012

El subdirector de la cárcel La Modelo, coronel (r) Oscar Alejandro Tovar, presentó su renuncia irrevocable en la mañana de este 17 de mayo, debido al asesinato del director de este centro penitenciario, coronel (r) Elmer Fernández, perpetrado el pasado 16 de mayo en el norte de Bogotá.

Según las autoridades, el coronel Tovar se estaba movilizando en el mismo vehículo que el director del centro penitenciario en la noche de este jueves y se habría bajado de este carro minutos antes de que Fernández fuera asesinado con un disparo de arma de fuego.

El vehículo en el que ambos funcionarios viajaban no era blindado, ni tenía escoltas. Por este motivo, la bala que asesinó al director atravesó el video de la camioneta sin dificultad. Además, el funcionario no tenía ningún esquema de protección, pues como lo confirmó el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), a la Unidad Nacional de Protección (UNP) no le habían pedido ningún protocolo para proteger su vida.

Por otra parte, durante esta mañana, se presentaron desmanes al interior de la cárcel que era dirigida por el Coronel Fernández. Al parecer se trataría de un motín en los pabellones cuatro y cinco, donde está recluido Pedro Nel Caro Triana, alias Pedro Pluma, hombre señalado de presuntamente haber amenazado de muerte al director.

Debido a estos hechos, las autoridades acordonaron la Carrera 56 con Calle 18A y estarían usando gases lacrimógenos para controlar la situación. Además, para controlar los desmanes se desplazó hasta la zona el Comando Operativo de Remisiones de Especial Seguridad (Cores) del INPEC, entidad encargada de la custodia de los presos.

