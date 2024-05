Inpec confirmó que no pidió seguridad para director de La Modelo, pese a amenazas

El coronel Daniel Rodríguez explicó que no le pidieron protección de la UNP porque estaban recopilando documentos. Foto: El Espectador - José Vargas

Élmer Fernández Velasco fue asesinado por una bala que atravesó el vidrio de una camioneta gris oscura. El sicario que disparó en su contra no tuvo ninguna dificultad para hacerlo, pues el director de la cárcel La Modelo no iba ni en un carro blindado ni tenía escoltas, pese a estar a la cabeza de uno de los penales de más alta seguridad del país y de las amenazas que había recibido durante los últimos días.

No tenía ningún esquema de protección, pues como lo confirmó el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), a la Unidad Nacional de Protección (UNP) no le habían pedido ningún protocolo para proteger su vida.

El asesinato ocurrió en la tarde del pasado 16 de mayo, cuando Fernández Velasco regresaba a su casa en un carro sin blindar de propiedad del Inpec. El director del Instituto, Daniel Gutiérrez, explicó que ayer, en medio de la conmoción por el crimen, dijo que sí había pedido protección a la UNP.

Sin embago, en respuesta, la unidad señaló que no era cierto y que en su entidad no había ninguna solicitud para proteger al director de La Modelo. Sin embargo, Gutiérrez aclaró en la mañana de este viernes que no habían presentado ninguna petición a la unidad porque estaban recopilando la información de la amenaza.

El panfleto en cuestión llegó a la casa del director de La Modelo el jueves 16 de mayo. Estaba firmada por un hombre identificado como Pedro pluma del patio cuatro y, en él, le advertía a Fernández que, si seguía con las requisas a las celdas, mataría a su familia.

El hecho fue denunciado ante la Fiscalía al día siguiente, el 17 de mayo, según el director del Inpec, pero solo hasta el martes 14 de mayo, el instituto activó sus protocolos para reportar oficialmente la amenaza contra el funcionario, momento en el que “se analizaron los documentos”.

Sin embargo, a la UNP nunca llegó el caso. El Inpec no solo no habría reportado el caso del director de La Modelo, sino que tampoco habría denunciado que esta misma semana se escucharon disparos a fuera de cárcel que dirigía Fernández Velasco, en lo que podría ser otra amenaza en contra del director del penal.

Así, en la tarde del 16 de mayo, Fernández Velasco seguía sin protección. El director Gutiérrez agregó que para el Inpec es imposible, por cuestiones de presupuesto, brindarle vehículos blindados a sus funcionarios e insistió en que, en los últimos dos años, ha recibido más de 500 amenazas en contra del instituto.

En medio de la polémica por la seguridad que no tenía el director de La Modelo, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, confirmó este viernes que cualquier funcionario del Inpec que necesite seguridad, esas medidas se ordenaran de manera urgente e inmediata, con apoyo de la UNP y la Policía.

El ministro agregó que, en los últimos dos años, se han recibido 506 amenazas contra funcionarios del Instituto. De ellas, en 263 ocasiones se han activado los trámites para solicitar protección y, hasta el momento, se han aprobado 63 esquemas de seguridad.

Frente a este tema, Néstor Osuna reconoció que existen fallas en los procedimientos para entregar esquemas de seguridad, por eso explicó que la Policía está lista para proteger a quien lo necesite. Sumado a esto, el jefe de cartera afirmó que hasta el momento, según la normativa que se encuentra vigente, no se contempla la asignación de carros blindados para los directores de cárceles, solo por su cargo.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.