Reportan uniformados heridos y daños a la Alcaldía en ataque a Buenos Aires (Cauca)

Videos muestran el impacto de los daños a la sede del Banco Agrario del municipio. Foto: Archivo Particular

Se completan 10 horas del ataque armado en Buenos Aires (Cauca). Los hostigamiento, atribuido por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, a las disidencias de las Farc de “Iván Mordisco” ya han dejado a varios uniformados heridos. Sin embargo, la Policía señalan que no se ha confirmado el número exacto.

Videos que circulan en redes sociales muestran el impacto de los daños a la sede del Banco Agrario del municipio, a la estación de Policía, y la destrucción de la Alcaldía. Otro video registra la voz de una persona, que de acuerdo con la comunidad sería un sacerdote obligado por disidencias, pidiendo a los uniformados que entreguen su armos y se les respetaría la vida.

Noticia en desarrollo...

