Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Judicial

Reportan uniformados heridos y daños a la Alcaldía en ataque a Buenos Aires (Cauca)

La Policía señaló que hay uniformados heridos, pero no se sabe el número exacto. Además, videos que circulan en redes sociales muestran como una persona, quien la comunidad señala que sería un sacerdote, pide por un megáfono a los uniformados que entreguen sus armas.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Redacción Judicial
16 de diciembre de 2025 - 09:16 p. m.
Videos muestran el impacto de los daños a la sede del Banco Agrario del municipio.
Videos muestran el impacto de los daños a la sede del Banco Agrario del municipio.
Foto: Archivo Particular
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Se completan 10 horas del ataque armado en Buenos Aires (Cauca). Los hostigamiento, atribuido por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, a las disidencias de las Farc de “Iván Mordisco” ya han dejado a varios uniformados heridos. Sin embargo, la Policía señalan que no se ha confirmado el número exacto.

Videos que circulan en redes sociales muestran el impacto de los daños a la sede del Banco Agrario del municipio, a la estación de Policía, y la destrucción de la Alcaldía. Otro video registra la voz de una persona, que de acuerdo con la comunidad sería un sacerdote obligado por disidencias, pidiendo a los uniformados que entreguen su armos y se les respetaría la vida.

Noticia en desarrollo...

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

Por Redacción Judicial

Conoce más

Temas recomendados:

Noticias hoy

Noticias de Colombia

buenos aires

Cauca

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.