La confesión del presunto asesino de Dr. Velásquez y su novia

Dr. Velásquez, promotor musical y artista asesinado junto a su esposa el pasado sábado.

Durante toda esta semana, en un juzgado penal de Medellín, se llevaron a cabo las primeras audiencias en contra del presunto asesino del conocido manager de cantantes de reggaeton conocido como Dr. Velásquez y su novia, Sofía Riascos Valdez. En ellas, la Fiscalía le imputó cargo a Julián Alberto Quintero Agudelo, tío de la exesposa del empresario musical, Juliana Muñoz, y el mayordomo de la finca donde ocurrió el asesinato el pasado fin de semana.

Aunque todo estaba listo para que este viernes el juez del caso enviara a la cárcel al investigado, la decisión quedó programada para el próximo lunes 17 de junio. Entre tanto, durante estas diligencias judiciales, la Fiscalía mostró las pruebas que tiene en contra de Quintero Agudelo, quien ya había aceptado su responsabilidad en el doble homicidio, pero horas después cambió su versión y no aceptó los cargos imputados: homicidio agravado y porte ilegal de armas.

Durante las audiencias, el fiscal del caso aclaró que Quintero confesó el hecho y que entregó el arma con la que se ejecutó el doble homicidio, pero posteriormente negó los hechos ante los estrados judiciales. De acuerdo con el funcionario judicial, Quintero accionó el arma, luego de que Velásquez insultara a la familia del señalado homicida. Esa pelea, al parecer familiar, arrancó luego de que Sofía Riascos le contara a su pareja que la mamá de Quintero no tenía buen trato con ella.

La reacción de Velásquez fue confrontar al mayordomo de la finca donde todos convivían y pedirle a Quintero que llevara a su mamá a otro lugar. Su reacción fue dispararle en la cabeza. Luego, señaló la Fiscalía, Quintero se trasladó al lugar donde dormía la pareja de Velásquez, a quien también le disparó. El arma con la que se cometió el doble homicidio, advirtió el ente investigador, fue adquirida de manera ilegal y, en consecuencia, Quintero también tendrá que responder por el delito de porte ilegal de armas.

“Le disparé una sola vez, le disparé en la cabeza”

Antes de las audiencias en contra de Quintero, el mayordomo rindió una confesión, libre y voluntaria, ante la Fiscalía. La emisora Blu Radio publicó fragmentos de ese relato que dejan entrever detalles inéditos de este doble crimen que conmocionó a la industria musical urbana. Por ejemplo, Quintero explicó las razones que lo habrían llevado a cometer los crímenes y la manera en que los perpetró.

“Daniel me dijo que íbamos a hablar de otra cosa y me dijo que la abuela, o sea mi mamá, no podía seguir viviendo más allá en la finca. Yo le pregunté por qué y él me dijo que Sofía le había dicho que mi mamá la trataba mal (…) que la trataba de perra, pero yo le dije que era algo absurdo y Daniel comenzó a enojarse y me dijo que más perra era mi mamá”, relató Quintero, quien además confesó que ya había bebido varias copas de alcohol antes de sacar la pistola que guardaba en la fina del productor musical.

“Saqué la pistola que se tenía ahí en el parche (…) entonces cogí la pistola 9mm y le disparé a Daniel Alejandro, yo ya estaba enceguecido de la ira y con tragos encima. Le disparé una sola vez, le disparé en la cabeza. Yo le dije que respetara y le disparé (...) Luego salí a ver quién había escuchado el tiro y salí para la casa principal. Subí al cuarto de Sofía, pero iba enceguecido. Entré al cuarto y le disparé una vez, se lo disparé en la cabeza”, contó el mayordomo.

Blu Radio también publicó detalles de los pasos que habría tomado Quintero, al parecer después de disparar. “Luego de dispararle recapacité y me bajé rápido. No sabía qué hacer. Estaba en la angustia y ya había asimilado la embarrada. Me fui corriendo para mi casa y cogí la pistola traumática (…) En medio de la angustia, decidí colocar la pistola que había utilizado para cegar la vida de Daniel y Sofía en un matorral y me quedé con la traumática, la cual entregué en principio a la policía de vigilancia”, agregó Quintero.

Pese a su confesión, que reiteró que fue libre y voluntaria, el mayordomo no aceptó los cargos. Durante las audiencias de esta semana, su defensa le expuso al juez del caso que habría varias inconsistencias en la investigación de la Fiscalía. Por ejemplo, que el ente investigador no realizó varias entrevistas que habrían sido claves para demostrar la inocencia de Quintero y que, además, la prueba para detectar pólvora de un disparo en las manos del investigado fue negativa.

Así las cosas, el próximo lunes se sabrá si Julián Alberto Quintero Agudelo enfrentará la investigación en su contra en libertad, como lo pidió su defensa, o si, por el contrario, tendrá que ser recluido en una cárcel, como lo pidió la Fiscalía y la Procuraduría.

