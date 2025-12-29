Revelan detalles sobre salud de Zulma Guzmán, señalada de envenenar a niñas con talio

Zulma Guzmán fue detenida en Londres este 17 de diciembre de 2025. Foto: Archivo Particular

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El regreso de Zulma Guzmán a Colombia, tras una solicitud formal de extradición por haber envenenado con talio a tres menores de edad y un joven en Bogotá, continúa incierto. Si bien el ministro de Justicia encargado, Andrés Idárraga, confirmó el proceso en contra de la mujer, las autoridades de Inglaterra emitieron un certificado en el que confirman un delicado estado de salud.

Guzmán fue capturada en ese país el pasado 17 de diciembre cuando una llamada alertó a las autoridades por una mujer que se había lazando al río Támesis. En ese momento, en su contra, ya se había emitido una circular roja de Interpol. Sin embargo, a pesar de la formalidad del trámite, la delegada de la Fiscalía para la Seguridad Territorial, Deisy Jaramillo, explicó durante una rueda de prensa los detalles del proceso.

Lea también: El expediente que estudian las autoridades británicas para enviar a Zulma Guzmán a Colombia

“Reino Unido nos dio certificación de que está con estado de salud delicado”, dijo Jaramillo quien también explicó que están adelantando todas las investigaciones al respecto de otro posible caso relacionado con talio en esa misma familia.

La extradición de Guzmán y un cuadro de salud mental

Sobre la salud de Zulma Guzmán se sabe que tras caer en las aguas del río, fue trasladada a un hospital con síntomas de hipotermia y ahí permanece desde entonces, a la espera del alta médica que le permita comparecer ante la Corte de Magistrados de Westminster.

Sin embargo, reportes de prensa internacionales aseguran que la colombiana no ha comparecido ante la justicia, pues la protege una ley de salud mental que establece que, hasta que un psiquiatra no la declare “médicamente apta” para enfrentar un proceso penal, las audiencias quedan suspendidas.

Esa ley que hasta ahora la ha mantenido lejos de los estrados, estaría frenando su proceso de extradición. Mientras tanto, las autoridades colombianas están a la espera del dictamen médico, pero el proceso podría tomarse meses o un año.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.