Rifirrafe entre exfiscal Barbosa y ministro Osuna por comunicado de Fiscalía

El último comunicado de prensa por parte del exfiscal general Francisco Barbosa fue una respuesta a una publicación de W Radio, en la que resultó señalado de conocer parte del expediente que tiene bajo la lupa la nueva fiscal encargada, Martha Mancera. Según el medio radial, Barbosa conoció, intervino y hasta firmó documentos en una investigación en la que está salpicado Francisco Martínez (el señalado Pacho Malo), un exdirector del CTI en Buenaventura, por relaciones con el narcotráfico. Según Revista Raya, Mancera habría encubierto a Martínez.

En el comunicado público, la Fiscalía General explica que “es inaceptable que un medio de comunicación, sin contrastar la información, insinúe el favorecimiento a delincuentes por parte del Fiscal General”. Y esto porque, justamente, según la entidad, “se impidió la aprobación de un proyecto de ley presentado por el Ministerio de Justicia que buscaba, entre otras cosas, la legalización de la cadena productiva de narcotráfico”, entre otras razones.

Se trata del proyecto de ley de humanización carcelaria, que ha sido discutido con expertos y cuyo borrador ha sido conocido por medios de comunicación, pero no se ha radicado por parte del Gobierno. En julio de 2023, Barbosa señaló que había un “mico” que favorecería al narcotráfico. Ahora, tras el último comunicado de prensa, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, rechazó enfáticamente lo informado a la opinión pública.

“Esto no es cierto. En este está completamente equivocado el exfiscal general de la Nación. Nunca el Gobierno Nacional presentó un proyecto en ese sentido. También es cierto que quien decide sobre los proyectos es el Congreso de la República y no el fiscal. Me causa cierta curiosidad que el comunicado dice que hace un llamado a la información rigurosa, cuando líneas atrás dice algo que no es cierto”, explicó Osuna.

Con esto, Osuna se refirió a que, en uno de los puntos de la comunicación pública, Barbosa hizo un llamado por el “libre derecho de informar”, pero con rigor y privilegiando la veracidad. Por su parte, fuentes en el Ministerio de Justicia le confirmaron a este diario que el proyecto no ha sido radicado y que Barbosa no es el determinador de esa decisión. Barbosa, en su momento, aseguraba que el “mico” le permitía a líderes criminales pudiesen salir de la cárcel a través de beneficios dispuestos en la ley.

