SAE denuncia ante Fiscalía estafa masiva por falsas ofertas de empleo a nombre de la entidad

La Sociedad de Activos Especiales (SAE) lanzó una alerta pública ante la circulación de falsas convocatorias laborales que estarían siendo utilizadas para cometer una presunta estafa a gran escala en distintas regiones del país. La presidenta de la entidad, Amelia Pérez Parra, desmintió que desde la SAE se estén ofreciendo contratos de trabajo mediante plataformas digitales no oficiales, redes sociales o aplicaciones de mensajería instantánea como WhatsApp.

De acuerdo con la entidad, la directora Pérez interpuso una denuncia formal ante la Fiscalía para que se investigue a varias personas que, desde finales del año pasado, estarían contactando a ciudadanos con supuestas ofertas de empleo. Según la información recopilada, los responsables de estas convocatorias estarían utilizando de forma fraudulenta los nombres de presuntos funcionarios de la SAE y el logo de la entidad para ganar credibilidad y engañar a los aspirantes.

La denuncia advierte que los estafadores estarían exigiendo el pago de altas sumas de dinero bajo el pretexto de cancelar supuestas pólizas laborales o trámites administrativos previos a la firma de contratos. La SAE aclaró que este tipo de exigencias no hace parte de ninguno de sus procesos de vinculación y que solicitar dinero a cambio de empleo constituye una señal clara de fraude.

Como parte de las acciones adoptadas, la presidenta de la SAE solicitó el retiro inmediato de postulación al banco de hojas de vida de la entidad, que actualmente se encuentra inactiva. Dicha convocatoria estaría dirigida, de manera engañosa, a miembros de la reserva militar, a quienes se les ofrecían oportunidades laborales que no existen dentro de la estructura de contratación de la SAE.

La entidad reiteró que todos los procesos de vinculación laboral se realizan exclusivamente a través de los canales oficiales, debidamente publicados en sus plataformas institucionales, y que en ningún caso se recurre a intermediarios ni se solicitan pagos, consignaciones o trámites económicos para acceder a un empleo. Además, recordó que cualquier convocatoria válida es divulgada de manera transparente y verificable.

Finalmente, la Sociedad de Activos Especiales hizo un llamado a la ciudadanía para que extreme las precauciones, no caiga en este tipo de engaños y denuncie ante las autoridades competentes cualquier intento de estafa relacionado con supuestas ofertas laborales a nombre de la entidad.

