Padre de Laura Moreno, señalada en caso Colmenares, investigado por enriquecimiento ilícito

Se mueve el expediente judicial en contra de Jorge Moreno, padre de Laura Moreno, la mujer vinculada al caso por la muerte de Luis Andrés Colmenares, ocurrida el 31 de octubre de 2010 en Bogotá. El hombre es investigado por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

Esta semana se conocieron nuevos detalles del caso que adelanta la Fiscalía, tras información revelada por la revista Cambio, en la que se señala que Jorge Moreno habría tenido vínculos con un entramado de corrupción liderado por Olga Lucía Díaz Guzmán, alias “La Patrona”.

Moreno estaría vinculado a una estructura de defraudación tributaria que habría operado entre 2006 y 2009, la cual presuntamente emitió facturas falsas para disminuir la base gravable de varias compañías en Colombia. Es decir, habría falsificado facturas para ayudar a empresas a evadir el pago de impuestos.

De acuerdo con el medio de comunicación, la firma Montajes JM, fundada por Moreno, habría canalizado las operaciones investigadas, las cuales corresponderían a una suma aproximada de COP 121.000 millones. Por su parte, Díaz Guzmán fue capturada en agosto de 2019.

La mujer, quien colaboró con la justicia, detalló cómo varias empresas evadían el pago de impuestos y señaló a Montajes JM como una de las principales beneficiarias de la facturación falsa.

En esa misma línea, el pasado 19 de enero se realizó una primera audiencia a la que Moreno no asistió, argumentando problemas de salud. Por su parte, el defensor del hombre, identificado como Héctor Escobar, propuso que la investigación se resolviera mediante multas o acuerdos con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), al señalar que el proceso penal generaría un bloqueo bancario de Montajes JM.

