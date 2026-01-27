Sala Plena del Consejo de Estado eligió a Alberto Montaña Plata como su presidente para 2026 Foto: Archivo Particular

La Sala Plena del Consejo de Estado eligió al magistrado Alberto Montaña Plata como presidente de la corporación para el año 2026. Montaña asumirá la dirección de la máxima autoridad de la jurisdicción contencioso-administrativa, encargada de resolver asuntos de especial relevancia institucional.

El nuevo presidente del Consejo de Estado hace parte de la corporación desde el 30 de enero de 2019 y cuenta con una amplia trayectoria académica y judicial en el campo del derecho administrativo. Es profesor titular de esta área en la Universidad Externado de Colombia, institución en la que lleva 22 años y también se ha desempeñado como director del Departamento de Derecho Administrativo y miembro del Consejo Directivo de la Facultad de Derecho.

A lo largo de su carrera, Montaña Plata ha sido magistrado auxiliar de la Sección Tercera del Consejo de Estado, así como conjuez de esa misma sección y de la Sala de Consulta y Servicio Civil. Además, ha actuado como árbitro en los Centros de Arbitraje y Conciliación de las cámaras de comercio de Bogotá y Barranquilla, y ha sido profesor invitado en universidades de Italia y España, entre ellas Bolonia, Pisa, Barcelona y la Carlos III de Madrid.

