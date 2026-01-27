Logo El Espectador
Sala Plena del Consejo de Estado eligió a Alberto Montaña Plata como su presidente para 2026

El magistrado Alberto Montaña Plata, quien integra el Consejo de Estado desde 2019, fue elegido por la Sala Plena como presidente de la corporación para 2026.

Redacción Judicial
27 de enero de 2026 - 09:09 p. m.
Foto: Archivo Particular
La Sala Plena del Consejo de Estado eligió al magistrado Alberto Montaña Plata como presidente de la corporación para el año 2026. Montaña asumirá la dirección de la máxima autoridad de la jurisdicción contencioso-administrativa, encargada de resolver asuntos de especial relevancia institucional.

El nuevo presidente del Consejo de Estado hace parte de la corporación desde el 30 de enero de 2019 y cuenta con una amplia trayectoria académica y judicial en el campo del derecho administrativo. Es profesor titular de esta área en la Universidad Externado de Colombia, institución en la que lleva 22 años y también se ha desempeñado como director del Departamento de Derecho Administrativo y miembro del Consejo Directivo de la Facultad de Derecho.

A lo largo de su carrera, Montaña Plata ha sido magistrado auxiliar de la Sección Tercera del Consejo de Estado, así como conjuez de esa misma sección y de la Sala de Consulta y Servicio Civil. Además, ha actuado como árbitro en los Centros de Arbitraje y Conciliación de las cámaras de comercio de Bogotá y Barranquilla, y ha sido profesor invitado en universidades de Italia y España, entre ellas Bolonia, Pisa, Barcelona y la Carlos III de Madrid.

Noticia en desarrollo...

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

