Salvatore Mancuso: piden a Fiscalía de Estados Unidos no extraditarlo a Colombia

La solicitud la hizo a través de una carta el senador de ese país, Marco Rubio. En ella pide detener la extradición del exjefe paramilitar hasta que se revoque su nombramiento como gestor de paz. Foto: Archivo Particular

El senador estadounidense Marco Rubio le pidió a la Fiscalía de Estados Unidos, en concreto al fiscal general de ese país, Merrick Garland, no extraditar al exlíder paramilitar Salvatore Mancuso a Colombia, hasta que se revoque su nombramiento como gestor de paz. En julio de este año, el Ministerio de Justicia y la Cancillería anunciaron que activaron los mecanismos para que el exjefe paramilitar regrese al país, pocos días después de que el presidente Gustavo Petro hiciera la designación de Mancuso como gestor de paz.

Entre los argumentos que expone el senador estadounidense, está que Mancuso no debería ser nombrado como gestor de paz porque ha sido condenado en Estados Unidos y en Colombia por más de 1.500 asesinatos o desapariciones forzadas y aún no ha cumplido sus penas en su país de origen.

“Permitir que Mancuso no solamente camine libre en Colombia, sino que también represente al gobierno colombiano en las negociaciones con los narcotraficantes que actualmente trabajan para inundar nuestras comunidades con narcóticos, sería un insulto a los miles de colombianos que son víctimas de los crímenes de Mancuso. Le agradezco de antemano su atención a este asunto”, dice la carta.

Le envié una carta al fiscal general Merrick Garland para garantizar que EE.UU. no acceda a la solicitud del presidente Petro de extraditar al criminal colombiano Salvatore Mancuso.https://t.co/jXBP5RQgX0 — Senator Marco Rubio (@SenMarcoRubio) August 23, 2023

La designación de Mancuso como gestor de paz la hizo el propio presidente de la República Gustavo Petro el pasado 23 de julio a través de su cuenta de Twitter. “El proceso de paz entre el gobierno de Uribe y los paramilitares aún no ha terminado, aún no se sabe toda la verdad. Las haciendas entregadas en parte se han perdido en manos del Estado recicladas a nuevos grupos que heredan el paramilitarismo, muchos cuerpos de víctimas aún no han sido encontrados. Para terminar el proceso y lograr la completa paz, he decidido nombrar a Salvatore Mancuso como gestor de paz”, informó el jefe de Estado.

La decisión del gobierno fue agradecida por Mancuso, quien aseguró que recibió la decisión, “con la misma convicción con la que ha sido tomada, la de trabajar por lograr una paz total, integral, absoluta y duradera, que pueda ser heredada por otras generaciones de colombianos que no merecen vivir lo que nosotros torpemente hemos vivido”.

Esa designación revivió el debate sobre si Mancuso regresaría a Colombia o la justicia estadounidense autorizaría su envío a Italia. Es de recordar que luego de cumplir la condena por narcotráfico por la que fue extraditado en 2008 a suelo estadounidense, el excomandante de las extintas autodefensas quedó en una especie de limbo, pues en Colombia no se le podía, según él, garantizar su seguridad y tampoco se le autorizaba irse a Italia, país con el que tiene relación.

Por ahora, Mancuso permanece en el Centro de Detención Stewart, ubicado en Lumpkim (Georgia), pendiente, junto a sus abogados, de que las autoridades de Estados Unidos le resuelvan su situación migratoria.

