Se entregó exsubdirector del DAS condenado por tortura a la periodista Claudia Julieta Duque

Con la condena ya en firme y la entrega de Emiro Rojas, el caso por la persecución contra la periodista Claudia Julieta Duque completa seis condenas.

Emiro Rojas Granados, exsubdirector del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), se entregó a las autoridades el pasado 23 de febrero para cumplir la condena de 14 años de prisión impuesta en su contra por tortura agravada y concierto para delinquir en el caso de persecución contra la periodista Claudia Julieta Duque. En contraste, Néstor Pachón Bermúdez, ex detective condenado en el mismo proceso, continúa prófugo.

La pena contra Rojas quedó en firme luego de que la Corte Suprema de Justicia rechazara las demandas de casación presentadas por las defensas y confirmara las sentencias de primera y segunda instancia, en octubre de 2025. En ese fallo, el alto tribunal ratificó la responsabilidad de ambos exfuncionarios en la tortura psicológica ejercida durante años contra Duque, como represalia por sus investigaciones sobre el asesinato del humorista Jaime Garzón, ocurrido en 1999.

La investigación acreditó que la periodista fue blanco de seguimientos, amenazas, hostigamientos y presiones psicológicas en el marco de una estructura ilegal al interior del DAS. La sentencia de abril de 2024 del Juzgado Décimo Penal Especializado de Bogotá concluyó que los hechos constituyeron crímenes de lesa humanidad, al desarrollarse dentro de una política sistemática orientada a acallar voces críticas y frenar investigaciones sobre graves violaciones de derechos humanos.

Según los expedientes, desde comienzos de la década del 2000 Emiro Rojas hizo parte de la estructura ilegal denominada G-3, un grupo clandestino del DAS dedicado a desarrollar operaciones de contrainteligencia contra periodistas, defensores de derechos humanos, magistrados y dirigentes señalados como opositores.

En ese contexto, Néstor Pachón fue el encargado de realizar vigilancias, seguimientos y actos de hostigamiento contra Claudia Julieta Duque, particularmente en 2001, después de que la periodista fuera secuestrada. La justicia concluyó que esas acciones generaron un riesgo inminente para su vida y la de su familia, lo que la llevó a exiliarse por primera vez ese mismo año.

Rojas, quien fue subdirector del DAS entre 2002 y 2005, fue condenado a 14,5 años de prisión por su papel en esa estrategia. Pachón, por su parte, recibió una pena de 12 años como responsable de ejecutar acciones de vigilancia e intimidación contra la comunicadora.

La periodista Claudia Julieta Duque informó sobre la entrega y advirtió que Pachón sigue evadiendo la justicia, pese a existir sentencia firme en su contra. Asimismo, advirtió que, aunque Rojas se presentó hace varios días ante las autoridades, hasta el momento su sitio de reclusión aún no aparece en los registros del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), lo que mantiene interrogantes sobre su lugar de reclusión.

