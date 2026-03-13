Sebastián Marset: quién es el narco uruguayo capturado en Bolivia y señalado por caso Pecci

Sebastián Marset haría parte del llamado Primer Cartel Uruguayo (PCU), una organización dedicada al tráfico internacional de drogas.

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El señalado narcotraficante uruguayo Sebastián Enrique Marset fue capturado en Bolivia en medio de un operativo antidrogas realizado en la región de Santa Cruz de la Sierra.

La detención se produjo durante la madrugada de este 13 de marzo y, según los primeros reportes, en el procedimiento también fueron capturadas otras tres personas y se incautaron varias armas. Marset era buscado por autoridades de varios países por su presunto liderazgo en redes internacionales de narcotráfico.

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¿Quién es el narco Sebastián Marset?

El nombre de Marset también ha estado en el radar de las autoridades por su presunta relación con el asesinato del fiscal antimafia paraguayo Marcelo Pecci, ocurrido en mayo de 2022 en la isla de Barú, cerca de Cartagena. El fiscal se encontraba de luna de miel cuando fue atacado por sicarios que llegaron en una moto acuática y le dispararon en la playa. Investigaciones posteriores apuntaron a que el crimen habría sido ordenado desde estructuras del narcotráfico que operan en Paraguay y otros países de Suramérica.

De acuerdo con distintas hipótesis investigativas, Marset haría parte del llamado Primer Cartel Uruguayo (PCU), una organización dedicada al tráfico internacional de drogas. El hombre es señalado de facilitar operaciones de esta red en Paraguay y de coordinar rutas de narcotráfico en la región, apoyado en una red de contactos que le habría permitido expandir las actividades del grupo criminal.

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Las autoridades paraguayas ya habían puesto el foco sobre esta organización durante la operación A Ultranza PY en febrero de 2022, considerada el mayor golpe contra el crimen organizado y el lavado de activos en ese país. El operativo, liderado por la Secretaría Nacional Antidrogas de Paraguay, incluyó más de cien allanamientos, 43 órdenes de captura y la incautación de bienes valorados en más de USD 100 millones. El fiscal Pecci participaba activamente en estas investigaciones contra estructuras del narcotráfico.

Según expedientes judiciales, Marset habría liderado la red criminal junto al paraguayo Miguel Ángel Insfrán. Sus antecedentes con la justicia se remontan a 2013, cuando fue procesado luego de que las autoridades uruguayas incautaran un cargamento de marihuana que, según las investigaciones, iba a recibir. El alijo era transportado en una avioneta pilotada por un familiar del expresidente paraguayo Horacio Cartes.

Años después, en 2021, Marset fue detenido en Dubái por portar un pasaporte paraguayo falso. Tras ese episodio, el narcotraficante pasó a ser considerado prófugo y fue incluido en la lista roja de la Interpol.

Su presunta relación con el asesinato del fiscal Pecci también surgió a partir de las declaraciones de Francisco Luis Correa, señalado como coordinador del atentado y capturado en 2022. Correa aseguró que fue contactado por dos hermanos colombianos vinculados al narcotráfico para organizar el crimen, supuestamente por encargo de una red que envía cocaína hacia Paraguay.

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Hasta ahora no existe certeza sobre quién financió los cerca de COP 2.000 millones que habría costado el asesinato del fiscal paraguayo. Sin embargo, distintos medios y autoridades han señalado que la estructura criminal asociada a Marset y a Insfrán ha estado bajo la lupa de agencias internacionales por su posible participación en ese crimen y por su papel en el tráfico de drogas internacional.

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