Familia de Marcelo Pecci demanda al Estado y al Hotel Decameron por COP 2.000 millones

Maricel Albertini, en compañía del fiscal paraguayo asesinado en Colombia, Marcelo Pecci Albertini. Foto: Familia Pecci Albertini

El Juzgado 64 Administrativo de Bogotá admitió una demanda de reparación interpuesta por la familia del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, asesinado el 10 de mayo de 2022 en una playa de la isla de Barú, en Cartagena (Bolívar).

Los allegados del fiscal piden una indemnización por más de COP 2.000 millones. La acción judicial fue presentada contra la Nación, específicamente contra la Policía Nacional, el Ministerio de Defensa y la cadena hotelera Decameron Barú, al considerar que hubo fallas en la seguridad que permitieron el asesinato de Pecci.

La viuda del fiscal especializado en crimen organizado y narcotráfico, Andrea Aguilera, así como su hijo, sus padres, hermanos y sobrinos, piden una indemnización por perjuicios morales, materiales, inmateriales y por lucro cesante.

El abogado penalista de la familia Pecci, Francisco Bernate, en entrevista con Blu Radio, cuestionó: “¿Cómo es posible que, si la Armada Nacional tiene bajo su cuidado y custodia el mar territorial de todos los colombianos, una moto acuática pueda atravesar semejante distancia, siendo esta la que se utilizó para asesinar al fiscal Pecci? Además, es necesario determinar cuál es el deber que tiene una cadena hotelera respecto de sus huéspedes y frente a toda esta situación”.

Según la Fiscalía, el plan criminal comenzó a gestarse dos días antes de la llegada de Pecci y su esposa al Hotel Decameron Barú, el 4 de mayo de 2022. Según Mario Burgos, exfiscal del caso, los hermanos Ramón y Andrés Pérez Hoyos, junto con Margareth Lizeth Chacón Zúñiga, habrían pagado $1.500 millones a Francisco Luis Correa para que organizara a los sicarios que llevarían a cabo el crimen.

Los sicarios se movilizaron desde Medellín (Antioquia) hasta Cartagena en camionetas y, el 8 de mayo, sostuvieron una reunión en un restaurante donde afinaron los detalles del atentado. Para vigilar a Pecci, enviaron a Cristian Camilo Monsalve Londoño y a su madre a hospedarse en el mismo hotel. Según la demanda, esta infiltración no fue detectada por la seguridad del establecimiento ni por las autoridades.

El 10 de mayo de 2022, día del asesinato, los sicarios Scott Carrillo y Gabriel Salinas utilizaron una moto acuática para acercarse a la playa del hotel. Luego de un tiempo, se dirigieron directamente al lugar donde se encontraba Pecci y su esposa. Fue en ese momento cuando Carrillo disparó tres veces contra el fiscal, causándole la muerte de manera inmediata en su luna de miel. Luis Correa, quien era testigo del crimen, fue asesinado el pasado 3 de enero en una celda de la cárcel La Picota.

