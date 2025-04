Ejército restauró el sendero Pico de Águila, acceso a Monserrate en Semana Santa

El Ejército adelantó trabajos de rehabilitación del sendero Pico de Águila, vía de acceso alterna a Monserrate. Foto: Ejército Nacional

Durante más de 15 días, un grupo de soldados adscritos a la Brigada de Ingenieros de Atención y Prevención de Desastres del Ejército Nacional trabajaron en la rehabilitación del sendero Pico de Águila, una de las vías de acceso al cerro de Monserrate, en Bogotá, que podrá ser usada como vía alterna de evacuación durante la Semana Santa.

Este trabajo estuvo coordinado con el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático de Bogotá (Idiger) y el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) de la capital. Además de las obras de adecuación de este paso de peatones, que estaba cerrado por posibles movimientos de masa, soldados rescatistas estarán atentos para responder a emergencias que se presenten con las personas que visitan el lugar de peregrinación por estos días.

El objetivo de adecuar el sendero Pico de Águila es tenerlo en óptimas condiciones para ser usado como ruta de emergencia, en caso de ser necesario. Esto, dado el aumento de la afluencia de personas por estos días. Solo durante la jornada del Jueves Santo, el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá registró la subida de aproximadamente 30.000 personas al cerro tutelar. La proyección de las autoridades distritales es que durante toda la semana unas 200.000 personas visiten Monserrate.

El sendero Pico de Águila tiene una extensión de tres kilómetros en los cuales los uniformados del Ejército adelantaron trabajos de reconstrucción del paso de caminantes, obras de contención en sitios críticos con vigas y barandales, mejoramiento de la transitabilidad e instalación de señalización para advertir riesgos y peligros al paso.

“El esfuerzo en Monserrate es solo una muestra del trabajo que se viene adelantando en distintas regiones del país. Los soldados rescatistas han sido desplegados estratégicamente en zonas de alta concentración de personas y peregrinación, apoyando tareas de prevención de emergencias, control de flujos peatonales y atención en caso de incidentes”, informaron desde el Ejército Nacional.

Si bien esta vía de acceso a Monserrate no está abierta totalmente al público por sus condiciones de zona geológicamente inestable, los trabajos realizados por las autoridades permitirán su uso en caso de ser necesario. También los uniformados estarán pendientes de garantizar las condiciones de seguridad y atención a emergencias en el ascenso y descenso de visitantes.

“La invitación es a que hagan caso a todas las recomendaciones que hacemos las entidades de gestión del riesgo, en cabeza del Distrito Capital. A nivel nacional, el Comando de Ingenieros, el Ejército, tienen desplegados sus dos batallones para dar una respuesta oportuna ante cualquier eventualidad”, dijo el teniente coronel César Augusto Mancera Beltrán, comandante del Batallón de Ingenieros de Atención y Prevención de Desastres N. 80

La recomendación de las autoridades es seguir las indicaciones entregadas por quienes están acompañando la ruta del sendero de Monserrate, para no salirse del camino autorizado, no tomar atajos ni usar otras vías cuando no sea permitido ni vigilado por personal experto de gestión del riesgo.

