Feliciano Valencia Medina, senador por el partido MAIS (Movimiento Alternativo Indígena y Social) anunció a través de su cuenta de Twitter que sufrió un atentado en el corregimiento El Palo y Tacueyó, en el municipio de Toribío (Cuaca). El líder indígena de la comunidad nasa asegura que se encuentra fuera de peligro. De acuerdo con Radio Calidad, una emisora de la región, la camioneta en la que se movilizaba Valencia fue impactada en tres oportunidades por arma de fuego.

Acabo de sufrir un atentado contra mi vida en el vía que conduce entre el corregimiento el Palo y Tacueyó en el punto el Tierrero en Toribío - Cauca.

Salí ileso gracias a la madre naturaleza. — Feliciano Valencia 🌽 (@FelicianoValen) October 29, 2020

Feliciano Valencia, quien es líder de la comunidad nasa, que a su vez es uno de los grandes componentes de la minga indígena, se dirigía a la conmemoración del primer aniversario de la masacre de La Luz, en la cual fueron asesinados cinco personas, entre ellas dos indígenas, en el casco urbano del corregimiento de Tacueyó, en Toribio (Cauca). Allí, habría sido interceptado e intimidado por sus labores como líder social.

De acuerdo con el Consejo Regional Indígena del Cauca, se trata de un ataque perpetrado por una organización que aún se identifica con la guerrilla de las Farc. “Rechazamos este intento de asesinato perpetrado en zona de influencia de la Columna Móvil Dagoberto Ramos. Las autoridades habían manifestado preocupación por el amedrentamiento que en días previos habían realizado en contra de la comunidad que se movilizaría en memoria de los asesinados por este mismo grupo armado hoy hace un año”, aseguró en un boletín de derechos humanos.

Para el alto consejero para las víctimas, Carlos Vladimir Rodríguez, hoy las autoridades no están en la capacidad de defender a quienes protegen la vida. “Es muy grave que en una sociedad y en un país que debería estar transitando hacía la consolidación de la paz en los territorios, quienes la defienden de manera pacífica, organizada, con la humanidad presente siempre primero, hoy tengan riesgo en sus territorios. La responsabilidad es absoluta y total del Estado y el Gobierno Nacional”, aseguró.

Martha Roció Alfonso, vicepresidenta y coordinadora de DD.HH. de Fecode (Federación Colombiana de Educadores), se sumó a los rechazos que generó el ataque denunciado por el senador del partido MAIS. “Desde la comisión de derechos humanos de Fecode recházanos el atentado contra Feliciano Valencia; toda nuestra solidaridad y exigimos garantías para la vida, la actividad política y social del compañero Feliciano Valencia”, publicó en su cuenta de Twitter. El senador Gustavo Petro también se pronunció.

El senador indígena Feliciano Valencia, del MAIS en coalición con Colombia Humana, acaba de sufrir un atentado



Mientras, ministra del interior y Procurador no han podido reunirse con Colombia Humana para establecer el plan de protección que ordena el Estatuto de la Oposición https://t.co/pmBpJBk8Km — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 29, 2020

El senador Feliciano Valencia se pronunció en medio de la tarde, agradeciendo a quienes se preocuparon por su estado de salud y pidiendo al Gobierno que proteja a todos mingueros del país. “Por fortuna emprendimos huida y nos refugiamos en el resguardo de Tacueyó, donde fuimos protegidos de manera coordinada por las autoridades indígenas, la comunidad y la Guardia Indígena. Es realmente triste que justo en el primer aniversario de la masacre de los compañeros la neeh we’sx Cristina Bautistas y los kiwe thegnas Asdrúbal Cayapú, James Soto, José Soto y Heliodoro Finscue, en el casco urbano de Tacueyó, quieran silenciarnos con fusiles”, expresó.

La vida de Feliciano Valencia

Feliciano Valencia, de 65 años y oriundo de Santander de Quilichao (Cauca), fue elegido en el Congreso para el periodo 2018-2022. Entre los proyectos de ley que se le relacionan, de acuerdo con CongresoVisible.org, está un plan para implementar el mínimo vital en los servicios públicos de energía, agua, alcantarillado y gas domiciliario, además, de mejorar el servicio de internet. Así mismo, de la misma fecha, Valencia participó en otro proyecto que busca “prohibir y regular tácticas y procedimientos policiales agresivos”.

El senador Feliciano Valencia, quien está fuera de peligro, trabajó como líder social en el Resguardo Indígena de Canoas, en Santander de Quilichao (Cauca) y fue directivo del Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric). Por otro lado, en 2010 fue detenido por el supuesto secuestro, en 2008, de un cabo del Ejército, cuando la primera minga indígena -que reunió a un estimado de 15.000 personas- se movilizó desde el departamento del Cauca hasta Bogotá. Aquella minga protestó contra el Gobierno de Álvaro Uribe por no cumplir acuerdos de unas tierras prometidas en 1991 y por el recrudecimiento de la violencia contra tales comunidades.

El entonces cabo del Ejército, Jairo Danilo Chaparral, fue interceptado por la guardia indígena nasa mientras caminaba por un sendero de la zona rural del municipio de Piendamó (Cauca), el 14 de octubre de 2008. Tras confesar que era un militar, Chaparral fue encerrado en una jaula metálica durante dos días y le pidieron que ofreciera disculpas por invadir el territorio. Sin embargo, cuando se rehusó fue castigado con nueve latigazos, según decisión de toda la asamblea. Por estos hechos Feliciano Valencia fue detenido en 2010, pero un juez de primera instancia lo declaró inocente, porque el hoy senador del MAIS no había tomado las decisiones.

Todo cambió para Valencia en septiembre de 2015, cuando por orden del Tribunal de Popayán fue condenado en segunda instancia a 18 años de prisión. Por dos años estuvo preso en el resguardo Munchique Los Tigres (Cauca), pero la Corte Suprema de Justicia lo absolvió nuevamente el 28 de junio de 2017, tras una decisión que tuvo en cuenta la jurisdicción especial indígena. Para la alta corte, no se trató de ningún secuestro, pues la comunidad nasa aplicó las leyes que consideran justas cuando encuentran en su territorio un intruso, armado, vestido de civil y de quien no se sabía si era -o no- un guerrillero.

Tras solucionar sus líos judiciales, Feliciano Valencia presentó su candidatura al senado por el Movimiento Alternativo Indígena y Social, puesto que obtuvo el 11 de marzo de 2018. Desde entonces ha sido facilitador de diálogos entre el Gobierno y las comunidades indígenas del Cauca, por ejemplo, cuando en marzo del 2019 los grupos se tomaron la vía Panamericana en protesta por acceder a un presupuesto que, según ellos, se ajuste a sus necesidades y corresponda a los acuerdos con gobiernos anteriores. Así mismo, Valencia ha sido vocero de las denuncias indígenas en diferentes partes del país.

En estos momentos esmad reprime brutalmente a 625 familias indígenas en Leticia Amazonas. Las familias tuvieron que entrar a un predio buscando evitar contagio de Covid-19. Varios heridos que son evacuados a centros hospitalarios. pic.twitter.com/ZE8dJ4nQ11 — Feliciano Valencia 🌽 (@FelicianoValen) October 28, 2020

A lo largo del día, diferentes políticos, funcionarios y entidades unieron su voz para rechazar el atentado que sufrió el senador Feliciano Valencia. Por ejemplo, la Defensoría del Pueblo, a través de sus delegados, se desplazó hasta Toribío (Cauca) para escuchar al líder de la comunidad nasa. “Es fundamental la protección de los pueblos indígenas y de sus líderes”, consignó el organismo en su cuenta de Twitter. Así mismo, el presidente Iván Duque habló de manera telefónica con él y le ordenó al ministerio de Defensa atender sus denuncias.