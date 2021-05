Senadora Soledad Tamayo seguirá sin ocupar curul de Aida Merlano

La decisión es del Consejo de Estado que declaró nulo el llamamiento que le hicieron a la senadora para suplir la plaza en el partido Conservador. La corporación acogió el argumento de la ‘silla vacía’ que mencionó la Corte Suprema de Justicia tras emitir sentencia condenatoria contra Merlano por delitos electorales.

El Consejo de Estado declaró nulo el acto de llamamiento que hicieron a la senadora Soledad Tamayo para suplir la plaza que dejó la exrepresentante a la cámara Aida Merlano, tras ser condenada por delitos electorales a más de 11 años de prisión. La corporación judicial tomó como base la decisión de la Corte Suprema de Justicia de declarar silla vacía para el espacio que quedó en el partido Conservador una vez se judicializó a la política barranquillera.

El alto tribunal reiteró que la denominada silla vacía es una sanción para los partidos políticos que han tenido en sus corporaciones personas que cometieron delitos o fueron condenados por ellos. En este caso, la penalidad impide que la agrupación realice un llamamiento para que una segunda persona ocupe la curul del funcionario judicializado.

La corporación judicial aclaró que la sanción de la silla vacía respecto de la curul en la que fue llamada Tamayo no se vio interrumpida o afectada por el fallo de nulidad de la elección de Merlano Rebolledo, pues la prohibición se generó desde el momento en que se ordenó la captura de la política barranquillera. Este permaneció durante el tiempo en que estuvo vigente el fundamento de la privación de la libertad y se confirmó con la condena. “Lo que implicaba que el referido cargo en ningún momento ha sido ni será susceptible de ser provisto mediante la figura del llamamiento”.

Por último, el alto tribunal precisó que la aplicación de la silla vacía no resulta contraria al principio de prohibir que una persona sea sometida a juicio sucesivos por el mismo hecho, porque el juicio de reproche no sólo se predica por el apoyo y la permanencia que le otorgó en sus filas a Merlano Rebolledo el partido político cuando fue representante a la Cámara, sino también por el patrocinio brindado cuando se postuló y resultó electa senadora.

Tamayo resultó siendo la más opcionada para suplir a Merlano Rebolledo luego de que esta fue condenada por hacer parte de una estructura criminal dedicada a cometer delitos electorales en Barranquilla y con el cual habría salido victoriosa para hacer parte del legislativo durante 2018-2022. Inicialmente la Corte Suprema de Justicia condenó a 15 años a la política, y en segunda instancia, el alto tribunal consideró rebajar la pena a 11 y con ello remitir la sentencia a la Mesa Directiva del Senado para confirmar que se declaraba la silla vacía.

“En ese escenario, ante la condena por delitos contra los mecanismos de participación democrática, la Corte no puede evitar pronunciarse sobre la sanción que la Constitución prevé como consecuencia de la presente sentencia, aduciendo que es un asunto que no le incumbe, pues con ella se trata de impedir que por razón de la condena a uno de sus miembros, el partido al cual pertenece se beneficie reemplazando a quien es constitucionalmente irremplazable, como si no fuera poco ya el beneficio que obtiene el partido político al sumar al total de votos los que provienen del delito, afectando la cifra repartidora que permite ingresar al Congreso de la República a personas que de otra manera no accederían a esa dignidad, en perjuicio de quienes actuaron en el marco de la ley”, dijo el alto tribunal en ese entonces.